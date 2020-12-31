Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde, Güney Kore'de 1000'in altında seyrediyor. Çin'de ise salgın kontrol altında tutuluyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 bin 822 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 266 bin 674'e çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 860 bin 280 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte 299 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 148 bin 738'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 9'u yurt içi kaynaklı, 25 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 5'ine Liaoning eyaletinde, 2'sine Pekin'de, 2'sine de Heylongciang'da rastlandı, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 52 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 50 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 967 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 60 bin 740'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte 21 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 900'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 42 bin 271 kişi sağlığına kavuştu.

Bu arada, Güney Kore'deki cezaevlerinde Kovid-19 vakalarının yükselişe geçmesi nedeniyle ziyaretlerin yasaklandığı ve çalışma atölyelerinin iptal edildiği belirtildi.

Cezaevlerindeki kısıtlamaların 13 Ocak'a kadar süreceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz