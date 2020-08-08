Hindistan cevizi yağı faydaları neler? Hindistan cevizi yağı ne işe yarar? Hindistan cevizi yağı fiyatları Hindistan cevizi yağı yemek sektöründe, kozmetik sektöründe sıkça tercih edilen faydalı ve %100 doğal bir üründür. Filtre kahve hindistan cevizi yağı ile nasıl yapılır? Hindistan cevizi yağı nerede saklanır? Hindistan cevizi yağı yüze sürülür mü? Hindistan cevizi yağı kahve için ve daha pek çok yiyecek için kullanılan sağlıklı bir tatlandırıcıdır.

Hindistan cevizi yağı, bilinen en eski bitkisel yağlardandır. Sağlığa olan faydaları sebebiyle kullanılması önerilen hindistan cevizi yağı içerdiği vitaminler, proteinler ve yararlı yağlar ile vücudunuzu korur ve onarır.

Sağlıklı yiyecekler içerisinde kullanabileceğiniz %100 bitkisel bir yağdır. Hem tadı hem de içeriği ile mutfaklarınızda kesinlikle bulundurmanız gereken bir üründür.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI/ HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NE İŞE YARAR?

Arnas soğuk sıkım hindistan cevizi yağı, kozmetik ve yiyecek sektöründe kullanılır. Bakım ve onarım yapma sebebiyle kozmetik sektöründe tercih edilen hindistan cevizi yağı, ürünün kalitesini artırır. Ayrıca, yiyeceklerde ve özellikle tatlılarda çok tercih edilir.

Faydalı 3 asidi içinde barındıran hindistan cevizi yağı vücudu iltihaba karşı korur. Ayrıca potasyum, sodyum, magnezyum, protein ve faydalı asitler içerir. Böylece, vücudu sağlıklı ve dinç tutar.

İçeriğinde bulunan yağ asitleri ile güçlü dezenfektan ve anti mikrobiyal özelliklere sahiptir. Tüketerek kullanılan hindistan cevizi yağı bağışıklığı güçlendirir.Aynı zamanda, kas ağrılarına iyi gelir.

Sindirimi kolay olan hindistan cevizi yağı enerjinizi artırır ve yağ olarak vücutta depolanmaz.

Yüksek oranda sağlıklı doymuş yağ içeren hindistan cevizi yağı dengeli bir şekilde kullanılmalıdır.

Vücuttaki sağlıklı kolestrolü artırarak kalp sağlığını geliştirerek, kalp rahatsızlığı riskini düşürür.

İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği gözlemlenmiştir.

Tiroid bezinin sağlıklı çalışmasını sağlar.

Mide ülseri ve gastrit korkunuz olmasın

Kanser önleme ve tedavi için doğal çözüm

Diş sağlığınız için tercih edebilirsiniz

Safra kesesi ve pankreas hastalıklarının belirtilerini azaltır

Alzheimer hastalığına koruyucu kalkan

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI YÜZE SÜRÜLÜR MÜ?

Kozmetik sektöründe de kullanılan hindistan cevizi yağı sayesinde ürünlerin kalitesi artar. Yüze uygulanabilir, cildi tazeler ve temizler.

Arnas hindistan cevizi yağını yüzünüzü yağlandırmadan, nemlendirir. İçinde bulunan C,E ve K vitaminleri cilde ihtiyaç duyduğu bakımı yapmaktadır. Yüzünüzde parlak bir görünüme ve yumuşak bir dokuya sahip olmak isterseniz hindistan cevizi yağını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Doymuş yağ sayesinde cilde gerekli nemini veren hindistan cevizi yağının kullanımı dengeli tutulmalıdır. Yoğun kullanımı sonucunda yağlar cildi yağlandırabilir.

Doğal bir yüz bakım mucizesi

Kuru ciltler için doğal bir nemlendirici olan hindistan cevizi yağını duştan sonra cildinize uygulayabilirsiniz. Sadece kuru bölgeye kullanarak daha iyi sonuç alabilirsiniz. Cildinizin yağlı bölgelerine sürmekten kaçının.

Çay ağacı yağı serumu ile karıştırarak da kullanabilirsiniz. Yağın ağırlığını inceltecek olan serum ile daha ferah ve temiz bir sonuç elde edebilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NASIL KULLANILIR?

Makyaj temizliği için hindistan cevizi yağı kullanımı

Makyajlı yüzünüze bir miktar yağı yedirerek sürünüz, birkaç dakika beklettikten sonra pamuk yardımıyla yağı temizleyiniz ve durulayınız. Yüzünüz yumuşak ve tertemiz olacaktır.

Kurumuş ve çatlamış dudaklar için hindistan cevizi yağı

Yenilebilir bitkisel yağ olan hindistan cevizi yağı dudaklarınız için çok faydalıdır. Bal ile de karıştırarak kullanabileceğiniz maske ile dudaklarınızı nemlendirebilirsiniz.

1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağını karıştırarak, dudaklarınıza masaj yaparak sürün.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI SAÇA FAYDALARI

Stres ve dış etkenlerden çabuk etkilenen saçlarımız için gereken bakımı yaparak onları geri kazandırabilmek çok kolay. Doğada her sorunun bir çaresi bulunmaktadır. Bu çarelerden biri de bitkisel yağlardan biri olan hindistan cevizi yağıdır. Saçlara ihtiyaç duyduğu vitamini ve mineralleri sunan hindistan cevizi yağı ile saç kırılmaları ve saç dökülmeleri en aza indirilebilir.

Hindistan ceviz yağı saç derisini ferahlatır. Nefes alan saç derisi sayesinde sağlıklı ve parlak saçlara sahip olabilirsiniz.

Günlük hayatta sıkça kullanılan saç düzleştiricileri, fön makinesi ve kimyasal içerikli şampuanlar, spreyler saç derisinin alması gereken havayı önler ve saçın yıpranmasına sebep olur. Vitaminlere ve minerallere ihtiyaç duyan saç derisine bitkisel çözüm ile sağlığını kazandırabilirsiniz.

Cansız ve mat görülen saçlar için en doğal yöntem olan hindistan cevizi yağının saçlara diğer faydaları şunlardır;

Saç derisine hava aldırması sonucu saçlar nemlenir.

Saç köklerini güçlendirir ve dökülmeleri önler.

Günlük hayatta maruz kaldığı sorunlar sonrasında değişen saç yağını dengeler

Parlak ve canlı saçlara sahip olmanızı sağlar.

Sağlıklı saç kökleri sayesinde saç telleri güçlenir ve kalınlaşır.

Saç tellerini yumuşaklaştırır.

Saç kabarmasını ve elektriklenmesini önler.

Güneş ışınlarının zarar verici etkisini önler.

Masaj yaparak uygulanan hindistan cevizi yağı ile kan dolaşımı hızlanır.

Saçı ağırlaştırmadan besler.

Kolay taranmasını sağlar.

Kepeği önler.

Kimyasal işlem görmeden, Arnas %100 doğal hindistan cevizi yağı ile cildiniz de gereken vitaminleri ve mineralleri alabilir.

FİLTRE KAHVE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İLE NASIL YAPILIR?

Hızlıca etkileşime giren içeriği sayesinde kahvenize ekleyeceğiniz bir miktar hindistan cevizi yağı, enerjinizi artırır. Özellikle egzersiz öncesi tercih ederseniz, hem yağ yakımını artıracaktır hem de daha enerjik olacaksınız. Egzersiz sonrası kullanabileceğiniz hindistan cevizi yağı kas ağrılarını dindirir ve cildi yumuşatır.

1 bardak filtre kahveye demlendikten sonra, 1 çay kaşığı ekleyebilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NEREDE SAKLANIR? NASIL SAKLANIR?

Hindistan cevizi yağı en iyi hava almayan kavanozlarda, güneş görmeyen yerlerde özellikle fırın, ocak gibi yüksek ısı veren eşyaların yakınından uzak tutarak saklayabilir, daha uzun süre sağlıkla kullanabiliriz.

Aldığınız hindistan cevizi yağı katı veya sıvı olabilir. Buzdolabında sakladığınız zaman katılaşan hindistan cevizi yağı, 21 °C'de sıvı haline döner.