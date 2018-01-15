Hindistan Ayağa Kalktı! 15 Yaşındaki Kayıp Kız İşkenceden Tanınmayacak Halde Bulundu

Hindistan'ın Haryana eyaletinde 10. sınıfta okuyan 15 yaşındaki öğrenci kız tecavüz uğradıktan sonra öldürüldü. Vahşet yüklü olayın detayları ülkeyi ayağa kaldırdı. Kızın karaciğeri ve akciğeri sökülmüş, ayrıca sert bir cisim vücuduna sokulmaya çalışılmış ve ayrıca boğulmuştu. Bu insanlık dışı olayın yankıları tüm ülkede ses getirdi.

VÜCUDU KORKUNÇ HALDEYDİ

15 yaşındaki kız, geçen hafta Salı günü okul için evden ayrıldıktan sonra Haryana's Jind'de kayboldu. Geçtiğimiz cumartesi günü vücudunda 19 ciddi yara ve ifade edilemez olarak nitelendirilen işkence izleriyle ölü bulundu. Ciğerlerinin söküldüğünü söyleyen doktorlar, detayların korkunç olduğunu ifade etti.

100 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Kızın çıplak haldeki bedeni Jind'e 100 kilometre uzaklıktaki bir kanalın yakınında bulundu. Bulunmadan 2 gün önce öldüğü düşünülen kızın üstü bir gömlekle örtülmüştü ve tüm vücudunda çok ciddi yaralar vardı. Yetkililer kızın kaçmak için çabaladığını gösteren izler olduğunu ancak ölmeden önce göğsünün üzerine oturan birine ait izlere rastladıklarını açıkladı.

Kızın babası devletten şikayetçi olurken, "Kızım kaçırıldı ve tecavüze maruz kaldı, işkence gördü... Yönetim işini iyi yapmış olsaydı, böyle bir olay asla olmazdı" diyerek ağladı.