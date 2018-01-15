Hindistan Ayağa Kalktı! 15 Yaşındaki Kayıp Kız İşkenceden Tanınmayacak Halde Bulundu
Hindistan'da yaşanan korkunç olay bütün ülkeyi ayağa kaldırdı. Salı günü kaybolan 15 yaşındaki kızın cesedi, tecavüze uğramış ve işkence ile tanınmayacak duruma getirilmiş halde bulundu.
Hindistan'ın Haryana eyaletinde 10. sınıfta okuyan 15 yaşındaki öğrenci kız tecavüz uğradıktan sonra öldürüldü. Vahşet yüklü olayın detayları ülkeyi ayağa kaldırdı. Kızın karaciğeri ve akciğeri sökülmüş, ayrıca sert bir cisim vücuduna sokulmaya çalışılmış ve ayrıca boğulmuştu. Bu insanlık dışı olayın yankıları tüm ülkede ses getirdi.
VÜCUDU KORKUNÇ HALDEYDİ
15 yaşındaki kız, geçen hafta Salı günü okul için evden ayrıldıktan sonra Haryana's Jind'de kayboldu. Geçtiğimiz cumartesi günü vücudunda 19 ciddi yara ve ifade edilemez olarak nitelendirilen işkence izleriyle ölü bulundu. Ciğerlerinin söküldüğünü söyleyen doktorlar, detayların korkunç olduğunu ifade etti.
100 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Kızın çıplak haldeki bedeni Jind'e 100 kilometre uzaklıktaki bir kanalın yakınında bulundu. Bulunmadan 2 gün önce öldüğü düşünülen kızın üstü bir gömlekle örtülmüştü ve tüm vücudunda çok ciddi yaralar vardı. Yetkililer kızın kaçmak için çabaladığını gösteren izler olduğunu ancak ölmeden önce göğsünün üzerine oturan birine ait izlere rastladıklarını açıkladı.
Kızın babası devletten şikayetçi olurken, "Kızım kaçırıldı ve tecavüze maruz kaldı, işkence gördü... Yönetim işini iyi yapmış olsaydı, böyle bir olay asla olmazdı" diyerek ağladı.
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Orayla turkiyeyi karistiranlar madem farki yok buyurun orayla,turkiyedede olay yok deyil,idam cezasi icin ugrasalim, memleket i kotulemek icin deyilCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hadiselerden ibret almayanlar sonunda kendileri hadiselere ibret olurlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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nasıl bir zamanda yaşıyoruz arkadaşCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Türkiye’de olamayan birşey değil arkadaşlar en basiti özgecanCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Allah korkusu olmayan mahluklarCevap Yaz 4 Yayından KaldırKOMA: Hindistanlıların Allahla bir ilgisi yok. Onlar dinsiz ve münkir-i Sânidir.2 3 Yayından Kaldır
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Budistleri yoga yı yükseltip islama saldıranlar . Alın size arakan da adam kesen hindistan da tecavüz eden insancıl budistlerCevap Yaz 4 Yayından KaldırKOMA: ilginç'' e Cevap; iyi insanı bırak iyi Müslüman ol diyecektin sanırım.Yayından KaldırİLGİNÇ: Mersinde kiza tecavüz edip yakanlarda müslümandı ! İslamiyet i mi suçlayalım şimdi? Boşver dinleri sen iyi insan olmaya bak!5 2 Yayından Kaldır
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İleriyi modern dünyayı begenmeyenlere örnek bir olay..cahilligin son noktası...ona günahkar buna açık saçık diyerek gericiliği doğru kabul Edip isteyenler cahil geri kafalı insanlardan oluşan ülkelerin haline baksinda görsün uçuruma giden yolu..Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Hindistan olsun, Pakistan olsun, bu tür geri kalmış ülkelerde yasalar falan hikaye. Bu gibi ülkelerde orman kanunları işliyor. Cehaletin hüküm sürdüğü bir yerde bu tür menfur hadiseleri en aza indirmek için bir tek idam yani ölüm cezası işe yarar. Aksi halde bu tür olayların sonu gelmeyecektir. bu olayın faillerinin de K. Kore diktatörü kim yong''un aç köpeklerinin önüne atmak lazım. . Böyle vahşilerin cezasını yine vahşiler tarafından verilmelidir.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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hindistanda daha cook beterini görür dinsiz israile usaklik yapmaya devam ederseCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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kadın düşmanlığı korkunç boyutta yazık çok yazık sadist ve sapkın lık hintlerde meşhur ilkel toplumların en çaresiz canlıları kadaınlardırCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Hindistanda her gün yasanan olay Allah belalarını versin böyle yaratiklarinCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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O bölgelerde 2 asır öncesine kadar 800 yıllık türk islam egemenliği vardı, en son babur imparatorluğu buraları tıpkı osmanlının bu coğrafyayı yönettiği gibi etrafı çin, hindu ve batısında şia tehdidine rağmen başarıyla yönetti taaki ingiliz siyaseti osmanlıdan 100 yıl önce orayada sinsi kanlı pençesini atıp 3 ülkeye bölene kadar, pakistan, hindistan, bangladeş , yanisi önce içten parçalıyor, sonra yüzlerce yıl kan , gözyaşı . kürt kardeşlerim şu olayları görün islamın huzurundan kopmayalım, şimdide abdCevap Yaz 16 6 Yayından Kaldır1: BEN TARİHÇİYİM . ÇOK GÜZEL ANLATMIŞSIN . BU DEDİKLERİNİ TÜRKİYEDE TOPLASAN 100 KİŞİ BİLİR BİLMEZ . ŞUANKİ PAKİSTAN DEVLETİ KENDİNİ BABÜR İMPARATORLUĞUNUN MİRASÇISI OLARAK KABUL ETMEKTE . O YÜZDEN TÜRKİYE İLE PAKİSTAN ARASINDA SAMİMİ BİR DOSTLUK BULUNMAKTA .Yayından KaldırADANALİ: Sen şia lara kurban ol tirrik.1 3 Yayından KaldırBİBER SİYASETİ: sen de efendilerin gibi suçu başkasına at bakalım ne olacaksa1 1 Yayından Kaldır
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Bizde münferit olan, arada bir sapıklık sonucu olan bu iğrençlik hindistanda inanılmaz derecede yaygın , sıradan ve doğal oldu ne tazıkki, hatta toplu tecavüz yaberleri bile kaç kere okuduk otobüslrde olan. yanisi insanları , kul yapısı yasalarla , filan durduramayız, korkutamayız, bunun önü tüm dünyanın islam nuruyla aydınlanmadıydı, ama kutlu yürüyüş ve islamı tebliğ 250 yıl önce durduruldu, anglo saxon, ive siyonist düzen bu vahşilere örnek model sunamadı, 1400 yıl asrı saadet yıllarına bakın bide bugünCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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bunlar neden çoğalıyor kökünü kazıyacaksın cehaletin. . toprak nefes alsın!!!Cevap Yaz 6 Yayından KaldırPERİHAN: anlamadığım bizim türkiyede olmadı mı? hurdacı minicik çocuğa tecavüz edip öldürmedi mi? hem 15 yaşında değil daha 4-5 yaşındsydı.başka ülkelerde olduğu gibi dünyanın her yerinde var allah belalarını versin..5 1 Yayından Kaldır
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İnsan olmayı hak etmeyen insanlar var ne yazık ki bu hayatta. . Allah da bunu yapanların ciğerlerini söksün inşallah.Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Bu kıza yapılan iskenceyi onlara da yaparlar inşallah ! Bunlar resmen canavar olarak dünyaya gelmiş ! Bunlar ne biçim insan aklım almıyor ! Ben karıncaya bile acırken bunlar insan öldürüyor ! Böyle canavarlar doğacağına hiç doğmasın daha iyi. Ayrıca bu ne biçim ülke öyle .. hep bu tür haberleri okuyoruz. Yazık günah o çocuklara ve kadınlara. Tecavüzcüler ve çocuk katilleri asılmalı ! Böyle canavarlar yaşamamalı ! Yeter artık idam gelsin bu vicdansız canavarlara !Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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çok geri bir ülke fakirlikten ne yaptıklarını bilmiyorlar inşallah akıllanırlar da kendilerine gelirlerCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Biri Adana mı dedi yinemi AdanaCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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olamaz imkansız bu nasıl bir vahşet yapanlar biran evvel bulunup idam edilmeli yada daha önce onlarında ciğerleri sökülmeliCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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adana 0 hindistan 1Cevap Yaz 6 5 Yayından KaldırMERT: harika fikir1 Yayından Kaldır