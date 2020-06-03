Hilton Otelinden koronaya inat zararına hizmet
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Hilton Otelinden koronaya inat zararına hizmet

Hilton Otelinden koronaya inat zararına hizmet DoubleTree by Hilton Van Oteli, korona virüs ile mücadele sürecinde kente gelen misafirlerin mağdur olmaması için hizmete devam etti.

03.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:37

Hilton Otelinden koronaya inat zararına hizmet

VAN - DoubleTree by Hilton Van Oteli, korona virüs ile mücadele sürecinde kente gelen misafirlerin mağdur olmaması için hizmete devam etti.

Türkiye ve dünyada ölümlere neden olan korona virüs, özellikle turizm sektörünü derinden yaraladı. Otellerin bir bir kapandığı Van'da, kentin beş yıldızlı oteli DoubleTree by Hilton Van Oteli, misafirlerin mağdur olmaması için hizmete devam etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan DoubleTree by Hilton Van Oteli Genel Müdür Yardımcısı Alper Levi, korona virüsten dolayı mart ayında bölgedeki bütün otellerin bir bir kapandığını ifade ederek, "Özellikle beş yıldızlı otel hizmeti üretebilecek herhangi bir tesisimiz kalmamıştı. Yıllardır açık olan otelimizin belirli bir misafir portföyü vardı. Herhangi bir kar amacı gütmeden sadece bu zor günlerde misafirlerin yanında olabilme amacıyla otelimizi kapatmadan hizmetimizi devam ettirdik. Bunun yanında eş zamanlı olarak da otelimizi korona virüsüne uyumlu hale getirdik ve bundan sonraki dönemde de uyumlu halde devam edeceğiz" dedi.

DoubleTree by Hilton Van Otelinin korona virüsle mücadele kapsamında gereken tedbirleri aldığını vurgulayan Levi, "Gerek sosyal mesafe gerekse hijyen anlamında çeşitli tedbirlerimiz var. İstasyonlar aracılığıyla misafirlerimizin ve personellerimizin sağlıklarına dikkat ediyoruz. Van'daki ilk korona sertifikası olan otel olarak misafirlerimize sağlıklı bir konaklama sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aylardır otelin yüzde 10 dolulukla hizmet verdiğini belirten Levi, "Doluluğumuz yüzde 10 civarındaydı. Zaten burada bir kar amacı gütmeden, misafirlerimizi mağdur etmeme adına otelimizi açık tuttuk. Dileğimiz bundan sonraki süreçte turizmin geri toparlanması ve insanların ilimizi sık sık ziyaret etmesidir. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve diğer tedbirlerin alınması şartıyla turizmin ayağa kalkacağı inancındayım. Hem tarihi hem doğasıyla Van muhteşem bir yerdir. Bu anlamda hem yerli hem yabancı turistlerin Van'ı görmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)

Hilton Otelinden koronaya inat zararına hizmet

Kaynak: İHA

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