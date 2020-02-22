Hilmi Güler: "Sıradan değil sıradışı Ordu"

22.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:24

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu" sloganına uygun olarak çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Düşünen Ordu dedik düşündük, üreten Ordu dedik ürettik şimdi ise yarışacağız. Ordu tek başına bazı ülkelerden büyük durumda. Ülkelerle, şehirlerle yarışalım. Bu bizim için bir fırsat. Bundan sonra sıradan Ordu değil, sıra dışı bir Ordu olacak" dedi.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordulu Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİYAD) Başkanı Zeki Bakar, İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Onursal Başkanı Mehmet Güney dahil olmak üzere İstanbul'dan gelen 15 iş adamı ve TBMM Sağlık Aile ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız ile bir araya gelerek Ordu'da yapılan ve yapılacak olan projelerin istişaresini yaptı.



Gerçekleştirilen toplantıda Ordu ilinin kalkınması ve geliştirilmesi amacıyla yapılan ve yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Görüşmede ortaklaşa yürütülebilecek projeler konusunda görüş alışverişinde de bulunuldu.



"Sıradan Ordu değil sıradışı Ordu"



Ordulu iş adamları ile güçlerin birleştirilmesi gerektiğini belirten Başkan Güler, "Bugün adeta Ordu'yu İstanbul'daki Ordularla birleştirmiş olduk. Bu toplantının asıl amacı güçlerimizi birleştirerek, yepyeni bir Ordu oluşturmak olacak. Beynimizi, gönlümüzü ortaya koyalım; sizlerle birlikte serveti sermayeye katalım. Düşünen Ordu dedik düşündük, üreten Ordu dedik ürettik şimdi ise yarışacağız. Ordu tek başına bazı ülkelerden büyük durumda. Ülkelerle, şehirlerle yarışalım. Bu bizim için bir fırsat. Bundan sonra sıradan Ordu değil, sıra dışı bir Ordu olacak. 2020 bizler için yatırım yılı olacak" dedi.



"Ordu'ya hizmet etmek istiyoruz"



Değerlerin birleştirilmesi gerektiğini söyleyen İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Onursal Başkanı Mehmet Güney, "En az Ordu'da olduğu kadar İstanbul'da da Ordulu var. İş insanları olarak Ordu'ya hizmet etmek istiyoruz. Değerlerimizi birleştirerek bu işten kazançlı çıkacağımızı düşünüyorum. Bu ülkenin evlatları olarak üzerimize düşeni yaptığımızda Ordu sadece bölgemizde değil, ülkede de ön plana çıkacak bir şehir olacak. Sayın Hilmi Güler'in önderliğinde Ordu, 2020 ve sonrasında değerlerini artırabilirse alkışlanacak hizmetlere kavuşmuş olacak" şeklinde konuştu.



Ordulu iş adamlarının Ordu'ya katma değer kattığını ifade eden TBMM Sağlık Aile ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Ordu AK Parti Milletvekili Şenel Yediyıldız, "Sayın Güler'in imzasıyla Bolaman Havzası projesini başlattık. Bu proje Ordu'nun projesidir. Bu proje Ordu'yu 50 yıl ileri götürecek bir projedir. İş adamlarımızın bu projeye duyarlı olmasını diliyorum. Bu birlikteliklerin daha çok ortaya çıkmasını istiyorum" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA