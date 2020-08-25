Hilmi Cem İntepe kimdir? Hilmi Cem İntepe kaç yaşında, nereli? Hilmi Cem İntepe dizileri ve filmleri neler araştırılıyor. Survivor yarışması ile tanınan Hilmi Cem İntepe, Muğla'da doğdu ve eğitimini de yine Muğla'da tamamladı. Uzun süre dans ile ilgilenen Hilmi Cem İntepe sevgilisi kim?

Hilmi Cem İntepe, Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nden mezun oldu. 17 yaşıdan başladığı dans eğitimi sayesinde Türkiye Gençler sampiyonu oldu. Hilmi Cem İntepe, 2015 yılında ise Survivor All Star yarışmasında üçüncülük elde etti.

HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?

İntepe, 19 Mayıs 1992 tarihinde Muğla'da dünyaya geldi. Anne ve babası ilkokul öğretmeni olan Hilmi Cem'in İstanbul'da yaşayan bir ablası vardır. 18 yaşına kadar Bodrum Güvercinlik'te yaşadı. Bodrum lisesinden mezun oldu. Küçük yaşlardan beri dans ve akrobasi ile uğraşan Hilmi Cem İntepe, eğitimini Muğla üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nda tamamladı.

17 yaşında dans eğitimi almaya başladı ve birçok kez salsa Türkiye Gençler şampiyonu olan Hilmi Cem İntepe, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldıktan sonra 2013 yılında Survivor Gönüllüler takımında yer aldı ve birinci oldu; 2015 yılında ise Survivor All Star kadrosunda yarışmayı üçüncü olarak bitirdi.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Yavuz karakteri ile yaptı. Hilmicem İntepe daha sonra Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek dizisinde Yiğit Demir karakterine hayat veren İntepe, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Boğa burcudur.