Hillary ve Bill Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i evinde ağırladı

18.09.2019 19:52

Hillary Clinton ve Eski ABD Başkanı Bill Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i evinde ağırladı. Kanter o anların fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.

ENES KANTER'İ YEMEĞE DAVET ETTİ

Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'e "Yemeğe geliyorsun değil mi?" diye sorduktan sonra "Hayatında neler olup bittiğini bilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Hillary Clinton ile FETÖ'cü Enes Kanter'in arasında geçen o diyalog:

Hillary Clinton: Akşam yemeğine geliyorsun değil mi?

FETÖ'cü Enes Kanter: Tabi ki.

Hillary Clinton: Yani seninle konuşma şansımız olacak.

Hillary Clinton: Hayatında neler oluyor bilmek istiyorum.

FETÖ'cü Enes Kanter: Lütfen çok sevinirim

Hillary Clinton: Bana anlatırsın o halde