Hillary Clinton'ın Seçimleri Nasıl Kaybettiğini Anlattığı Kitabı Çıktı
Hillary Clinton'un Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerini nasıl kaybettiğini anlattığı kitabı 12 Eylül Sali günü okuyucularla buluşuyor.
Hillary Clinton'un Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerini nasıl kaybettiğini anlattığı kitabı 12 Eylül Sali günü okuyucularla buluşuyor.
Die-hard Hillary Clinton fans turn out in hundreds for #WhatHappened book signing at NYC Barnes & Noble https: //t.co/1WBZebjEvV pic.twitter.com/bUaHlQ4Q2G— New York Daily News (@NYDailyNews) 12 septembre 2017
Geçen Kasım ayında Donald Trump ile girdiği şeçim yarışını kaybeden Hillary Clinton, "Ne oldu?" isimli kitabında seçim sürecinde yaşadıklarını paylaştı.
Seçimlerden sonrası medyadan uzak duran Clinton, seçim kampanyasında yaşanılanlarla ilgili bilgilere ilk kez kitabında yer verdi.
Gazeteci Jonathan Lemire kitapta Donald Trump hakkında yazılanları şöyle değerlendirdi:
"Clinton, Donald Trump'a karşı eleştirilerinde çok sert ve geçen yıl ifade ettiği gibi, Trump'ın bu görev için kesinlikle uygun olmadığını düşünüyor. »
Kitapta ayrica FBI'ın Hillary Clinton hakkında açtığı soruşturmanın// seçim kampanyasını nasıl etkilediği anlatılıyor.
Clinton, kendi yazdığı notlardan oluşan kitapta Trump'a karşı seçim sürecinde yaptığı hatalardan da bahsetti.
"Ne Oldu? adlı" kitabın geliriyse ilerde siyasete girmeyi istiyen genç kızların eğitiminde kullanılacağı belirtildi.
I would do it all again. Forever with her. HillaryClinton #WhatHappened pic.twitter.com/n4uRzPS1pD— Meghan Schneider (meghanloisann) 12 septembre 2017
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Tags: Hillary Clinton 2016 ABD başkanlık seçimleri Gepost: 12 september 2017