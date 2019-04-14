Hilal' Mimarili Camide Son Aşamaya Gelindi

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımına 5 yıl önce başlanan ve 'hilal' mimarisiyle dikkat çeken Murat Camii'nin Ramazan ayında açılması planlanıyor

45 bin öğrencisi bulunan Fırat Üniversitesi Kampüsünde 2 bin metrekare alan üzerinde yapılması planlanan Murat Camii'nin temeli 2012 yılında atıldı. Üniversite ve hayırseverlerin desteğiyle 5 yıldır yapım aşaması süren 'hilal' şeklindeki mimarisiyle dikkat çeken cami de son aşamaya gelindi. Yaklaşık 1 aylık çalışma sonrasında caminin eksikliklerinin giderilerek Ramazan ayının ilk gününden ibadete açılması planlanıyor. Caminin iç kısmında 2 bin kişinin namaz kılacağı alan bulunurken, "Hilal" kısmında ise öğrenci ve vatandaşların katılabileceği ebru, hat, minyatür, telkari, origami ve sedef kakmacılık gibi kurslar düzenlenmesi planlanıyor.

Camide Türk-İslam sanatları ile ilgili uygulamalar da yapılacak

Caminin temelinin 2012 yılında atıldığını anımsatan FÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Cami Derneğinin Başkanı Prof. Dr. Vedat Tanyıldızı, "Bugün bitme aşamasına gelen camimizin bir ana binası bir de külliye diyebileceğimiz farklı amaçlarla kullanılacak revakları var. Camii dendiği zaman ibadetgah akla geliyor. Ümit ediyoruz, bizim camimiz ibadetgah olmanın ötesinde hizmetler olacaktır. Cami, alt ve üst katlar, ana mekanlar yaklaşık 650 metrekaredir. Alt ve üst son cemaat yerler ile birlikte kapalı mekan 2 bin kişilik" dedi.

Revaklarda ve alt katın son cemaat yerinde özellikle Türk-İslam sanatları ile ilgili uygulamalar ve eğitim faaliyetleri olacağını dile getiren Prof. Dr. Tanyıldızı, "Üst katta bir toplantı salonumuz var. Her zaman olduğu gibi gençliğin ciddi desteğe ihtiyacı var ama bugün başka türlü bir çalışma ve destek planlamak zorundayız. Tabiatıyla hem İlahiyat Fakültesi hem de özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Müftülüğün desteği ile eğitim faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayında teravih namazları kılınacak"

Caminin Ramazan ayına yetişeceğini düşündüklerini de aktaran Tanyıldızı, "Şu anda alt kattaki pencere kenarlarının bantları üst katta minber, mihrap, vaaz kürsüsü, müezzin mahfili ve camlar bu hafta takılmaya başlanacak. Ümit ediyorum, resmi açılış olmasa bile camimizi Ramazan ayına yetiştireceğiz. Çok büyük bir sıkıntı olmazsa camimizde teravih namazını bu Ramazan ayında kılacağız. Caminin yapımı süresi olarak 2012 yılından bu yana devam ediyor. Öğrencilerin özellikle cami özleminin belki de sonucu olarak bir gecikme şeklinde yorumlanıyor. Ancak üniversite öğrencilerimiz şunu iyi bilsinler ki bu tür yapılarda hassasiyet çok önemli. Herhangi bir bina yapılmıyor. Hastane mimarisinde olduğu gibi caminin mimarisi ve teferruatı da çok ince düşünülmesi gerekir. Geciktiğini düşünmek konusunda, devletin bütün destekleri ve Cumhurbaşkanının özel ilgisine rağmen İstanbul'da 5 senede yapılan Çamlıca Camiini referans gösterebilirim. Bunu dikkate alırsak, bizim caminin ve bu şekilde bir eserin normal süresi içerisinde bittiğini düşünmek mümkündür" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA