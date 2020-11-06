Hilal Kaplan kimdir, nereli? Burna tereyağ sürmek koronavirüse iyi gelir mi?

Hilal Kaplan, koronavirüs tedavisi için tereyağ kullandığını belirterek gündeme geldi. Sabah yazarı Hilal Kaplan kimdir, kaç yaşında? Yazıları ve demeçleri ile bilinen Kaplan, kısa süre önce koronavirüse yakalanmıştı. İşte, detaylar...

Gazeteci Hilal Kaplan, koronavirüse karşı tereyağ kullandığını açıkladı. Peki, tereyağ koronavirüs tedavisinde etkili mi? Hilal Kaplan tereyağ hakkında ne dedi? Gazeteci kimliği ile bilinen Kaplan, aynı zamanda bir psikologdur. Tereyağ koronavirüse iyi gelir mi?

BURNA TEREYAĞ SÜRMEK KORONAVİRÜSE İYİ GELİR Mİ?

Koronavirüs olan gazeteci Hilal Kaplan, yaptığı açıklamada, tıbbi tavsiye olmadığını ancak uygulayan bir arkadaşının önerisi olduğunu ifade ederek burnuna tereyağ sürdüğünü söyledi. Koku ve tat alma yetisini kaybettiğini bildiren Kaplan, organik tereyağını kulak çöpü ile burnuna sürdüğünü ve işe yaraması için günde 3-4 defa bunu tekrarladığını belirtti. Öneren arkadaşının ise bu yolla eski haline dönmesi 4-5 gün sürdüğünü iddia etti.

HİLAL KAPLAN KİMDİR?

Kaplan, 15 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anadolu lisesinden mezun olduktan sonra Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünden 2004 yılında mezun oldu. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümünde yüksek lisansına başladı. Burada öğrenimi devam ederken hem okulunda, hem de sivil toplum örgütlerinde siyasi faaliyetlerde bulundu. Şu anda TVNET'te yayınlanan siyasi içerikli "Muhalif" başlıklı programı hazırlayıp sunmaktadır. Ayrıca A Haber kanalında Zeynep Bayramoğlu'nun yönettiği "Her Yöne 80 Dakika" başlıklı tartışma programında yorumculuk yapmaktadır. Kaplan, kendisi gibi gazeteci olan Süheyb Öğüt ile evlidir.Taraf, Yenişafak ve Sabah gazetelerinde çalıştı.