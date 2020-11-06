Hilal Kaplan kimdir, nereli? Burna tereyağ sürmek koronavirüse iyi gelir mi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Hilal Kaplan kimdir, nereli? Burna tereyağ sürmek koronavirüse iyi gelir mi?

06.11.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:17
Hilal Kaplan kimdir, nereli? Burna tereyağ sürmek koronavirüse iyi gelir mi?

Hilal Kaplan, koronavirüs tedavisi için tereyağ kullandığını belirterek gündeme geldi. Sabah yazarı Hilal Kaplan kimdir, kaç yaşında? Yazıları ve demeçleri ile bilinen Kaplan, kısa süre önce koronavirüse yakalanmıştı. İşte, detaylar...

Gazeteci Hilal Kaplan, koronavirüse karşı tereyağ kullandığını açıkladı. Peki, tereyağ koronavirüs tedavisinde etkili mi? Hilal Kaplan tereyağ hakkında ne dedi? Gazeteci kimliği ile bilinen Kaplan, aynı zamanda bir psikologdur. Tereyağ koronavirüse iyi gelir mi?

BURNA TEREYAĞ SÜRMEK KORONAVİRÜSE İYİ GELİR Mİ?

Koronavirüs olan gazeteci Hilal Kaplan, yaptığı açıklamada, tıbbi tavsiye olmadığını ancak uygulayan bir arkadaşının önerisi olduğunu ifade ederek burnuna tereyağ sürdüğünü söyledi. Koku ve tat alma yetisini kaybettiğini bildiren Kaplan, organik tereyağını kulak çöpü ile burnuna sürdüğünü ve işe yaraması için günde 3-4 defa bunu tekrarladığını belirtti. Öneren arkadaşının ise bu yolla eski haline dönmesi 4-5 gün sürdüğünü iddia etti.

Hilal Kaplan kimdir, nereli? Burna tereyağ sürmek koronavirüse iyi gelir mi?

HİLAL KAPLAN KİMDİR?

Kaplan, 15 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anadolu lisesinden mezun olduktan sonra Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünden 2004 yılında mezun oldu. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümünde yüksek lisansına başladı. Burada öğrenimi devam ederken hem okulunda, hem de sivil toplum örgütlerinde siyasi faaliyetlerde bulundu. Şu anda TVNET'te yayınlanan siyasi içerikli "Muhalif" başlıklı programı hazırlayıp sunmaktadır. Ayrıca A Haber kanalında Zeynep Bayramoğlu'nun yönettiği "Her Yöne 80 Dakika" başlıklı tartışma programında yorumculuk yapmaktadır. Kaplan, kendisi gibi gazeteci olan Süheyb Öğüt ile evlidir.Taraf, Yenişafak ve Sabah gazetelerinde çalıştı.

İlgili Haberler

Bahadır Erdem kimdir, nereli? Bahadır Erdem'in eşi kimdir? Bahadır Erdem İYİ Partili mi?
Bahadır Erdem kimdir, nereli? Bahadır Erdem'in eşi kimdir? Bahadır Erdem İYİ Partili mi?
Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Mehmet Çilingiroğlu kaç yaşında, nereli?
Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Mehmet Çilingiroğlu kaç yaşında, nereli?
Aslan Gülman kimdir? Aslan Gülman kaç yaşında, nereli?
Aslan Gülman kimdir? Aslan Gülman kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden İlham Aliyev Mesut Yılmaz Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Irmak Ünal Yasemin Allen Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Metin Oktay Gökhan Töre Sinan Gümüş Josef De Souza
Daha Fazla Kasım Konya Deprem Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hilal Kaplan kimdir, nereli? Burna tereyağ sürmek koronavirüse iyi gelir mi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 15:17:34. #1.15#
title