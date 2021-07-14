Hilal Kaplan kimdir? Hilal Kaplan Öğüt kaç yaşında, nereli? Hilal Kaplan biyografisi!

TRT'ye yönelik atamalar ve yönetim yapısına ilişkin karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, TRT Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Peki, TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan kimdir? Hilal Kaplan Öğüt kaç yaşında, nereli? Hilal Kaplan hayatı ve biyografisi nedir?

14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) yönetim yapısında değişikliğe gidildi ve görevlere yeni atamalar yapıldı. Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, TRT Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Peki, TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan kimdir? Hilal Kaplan Öğüt kaç yaşında, nereli? Hilal Kaplan hayatı ve biyografisi nedir?

HİLAL KAPLAN KİMDİR?

Hilal Kaplan 15 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

Anadolu lisesinden mezun olduktan sonra girdiği Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünden 2004 yılında mezun oldu, 2006 yılında Boğaziçi üniversitesi sosyoloji bölümünde yüksek lisansına başladı. Burada öğrenimi devam ederken hem okulunda hem de sivil toplum örgütlerinde siyasi faaliyetlerde bulundu.

27 Şubat 2008 tarihinde başörtüsü yasağının üniversitelerde kaldırılmasının arifesinde iki başörtülü arkadaşı ile birlikte Söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir: Biz henüz özgür olmadık başlığı ile manifesto niteliğinde bir metin yayınladı.

Şu anda TVNET'te yayınlanan siyasi içerikli Muhalif isimli programı hazırlayıp sunmaktadır. Ayrıca A Haber'de Zeynep Bayramoğlu'nun yönettiği Her Yöne 80 Dakika adlı tartışma programında yorumculuk yapmaktadır.

Hilal Kaplan, kendisi gibi gazeteci olan Süheyb Öğüt ile evlidir.

Hilal Kaplan, 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.