Hilal Altınbilek'in Estetiksiz Hali Hayranlarını Şaşırttı

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle adından söz ettiren Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali ortaya çıktı. 27 yaşındaki oyuncunun çenesini yaptırdığı, elmacık kemiklerini belirginleştirdiği, bununu ve dişlerini yaptırdığı ayrıca dudaklarına da dolgu yaptırdığı iddia edildi.

"SEVİŞME SAHNELERİNDE ZORLANDIM"

Hilal Altınbilek, verdiği bir röportajda onu en çok zorlayan sahnenin sevişme sahnesi olduğunu belirtip, 'Birini seviyorsun ama başkasıyla birlikte oluyorsun. Çok etkilenip tedirgin oldum. Yönetmenimiz ve yapım şirketiyle konuştum, beni o sahne hakkında çok rahatlattılar'' dedi.

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de doğan Hilal Altınbilek, oyunculuk eğitimini İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almıştır. Bunun yanında Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan da oyunculuk eğitimi aldı. 'Derin Sular' dizisi ile ekranlara adım atan Hilal Altınbilek, bu dizide Şükrü Özyıldız ile başrolde yer aldı. 2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı. Burada 'Özlem' karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. Güzel oyuncu son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.