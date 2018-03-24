Hikmetyar'dan Taliban'a Barış Önerisi

Afganistan eski muhaliflerinden Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar, Afganistan'ın bazı bölgelerinin, 'güvenli bölge' olarak adlandırılarak Taliban üyelerinin aileleriyle yaşaması için örgüte devredilmesi gerektiğini söyledi.

Hikmetyar, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Taliban ile barış görüşmelerinin başlaması için Devlet Başkanı Eşref Gani'ye sunduğu öneri kabul edildiği takdirde Taliban'ın barışa katılmasının kolay olacağını belirtti.

Barış görüşmelerinin başlaması için ulusal birlik kurulmasının önemine işaret eden Hikmetyar, bu birlikte, her kesimden insanın temsil edilmesini istedi.

Hikmetyar, Taliban ile barış görüşmelerinin başlaması için örgütün Kabil'de ofis açmasına izin verilmesi gerektiğini kaydetti.

"Seçimlerde siyasi partilere hak tanınmalı"

Parlamento ve ilçe meclisi seçimlerinde Afganistan'daki tüm siyasi partilere özel hak tanınmasının önemli olduğunu dile getiren Hikmetyar, geçen seçimlerde yapılan yanlışların önüne geçilmesi gerektiğini aktardı.

Hikmetyar, "Eğer seçimlere yabancı ülkelerin müdahale etmesini istemiyorsak seçimin tüm masraflarını devlet bütçesini yapalım." dedi.

Hikmetyar, seçimlerin zamanında yapılmasını istediklerini sözlerine ekledi.