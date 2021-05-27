Hikmet Özdemir kimdir? Hikmet Özdemir kaç yaşında, nereli? Hikmet Özdemir biyografisi!

2002 Haziran ayından beri, Ankara'da, Türk Tarih Kurumu Ermeni Araştırmaları Başkanı olarak "Birinci Dünya Savaşı ve Türkiye" alanında çalışmalarını sürdüren Hikmet Özdemir kimdir? Hikmet Özdemir kaç yaşında, nereli? Hikmet Özdemir mesleği nedir? Hikmet Özdemir hayatı ve biyografisi nedir?

2002 Haziran ayından beri, Ankara'da, Türk Tarih Kurumu Ermeni Araştırmaları Başkanı olarak "Birinci Dünya Savaşı ve Türkiye" alanında çalışmalarını sürdüren Hikmet Özdemir kimdir? Hikmet Özdemir kaç yaşında, nereli? Hikmet Özdemir mesleği nedir? Hikmet Özdemir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HİKMET ÖZDEMİR KİMDİR?

1950 Eylül ayında Kahramanmaraş'ın Divanlı Mahallesi'nde doğdu. Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nden yönetim bilimi dalında lisans, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden siyaset bilimi dalında doktora dereceleri aldı. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nda uzman, Başbakanlık'ta danışman ve Cumhurbaşkanlığı'nda başdanışman olarak çalıştı.

Daha sonra üniversite öğretim üyeliğine atandı. Kırıkkale Üniversitesi Tarih ve Kamu Yönetimi Bölümleri Öğretim Üyeliği ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü; Başkent Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeliği; Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Türkiye dışında British Chevening bursuyla Londra Üniversitesi'nde Asya ve Afrika İncelemeleri Okulu Siyaset Bölümü'nde; Fulbright bursuyla Washington DC'de Georgetown Üniversitesi Tarih Bölümü'nde; İngiltere ve ABD Arşivlerinde ve İsviçre'deBirleşmiş Milletler Arşivi'nde incelemeler yaptı; evli ve iki çocuk babasıdır.

Türkiye'nin siyasî tarihi ve anayasal kurumları üzerine yayınlanmış kitapları şunlardır:

Kalkınmada Bir Strateji Arayışı: Yön Hareketi (1986 ve 1993);

Rejim ve Asker (1989 ve 1993);

Devlet Kriz/Cumhurbaşkanlığı Seçimleri (1989 ve 1994);

Sivil Cumhuriyet (1991);

Tarih ve Politika (1994);

Türkiye Cumhuriyeti (1995);

Toplumsal Uzlaşma (1995);

Üçüncü Türkiye (1995);

Cumhuriyet Armağanı (editor, 1998);

700. Yıl Armağanı (editor, 1999);

Bir Jöntürk'ün Ardından: Doğan Avcıoğlu (2000);

Siyasal Düşüncenin Temelleri (çeviri editörü, 2001);

Atatürk'ün Kriz Yönetimi: Tekalif-i Milliye (2001);

Ermeni İddiaları ve Türkiye (editör, 2001);

Leyla Atakan 1925-1971 (2002);

Atatürk ve İngiltere: Bir Barışmanın Diplomatik Tarihi (2001 ve 2004);

Ulusun Direnişinde Üniversitenin Rolü (2003);

Amasya Belgelerini Yeniden Okumak (2004);

Ermeniler: Sürgün ve Göç (ortak kitap, 2004);

Talat Paşa Cinayeti (2005);

Arnold Toynbee'nin Ermeni Sorununa Bakışı (2005);

Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918 (2005);

Türk-Ermeni İhtilafı/Seçilmiş Okumalar (editör, 2006);

Cemal Paşa Cinayeti (2006);

Atatürk'ün Liderlik Sırları (2006).

Kitap olarak basılan bu çalışmaları dışında; Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Tarihi (2005) adlı eserin yazımı çalışmalarına katılmış ve ayrıca TBMM yayını olarak hazırlanan Türk Parlamento Tarihi adlı dizinin 1960-2007 dönemi için editörlük görevini üstlenmiştir.

2002 Haziran ayından beri, Ankara'da, Türk Tarih Kurumu Ermeni Araştırmaları Başkanı olarak "Birinci Dünya Savaşı ve Türkiye" alanında çalışmalarını sürdürmektedir.