Hikmet Anıl Öztekin kimdir? Hikmet Anıl Öztekin biyografisi ve kitapları neler?

26 yaşındayken arkadaşları arasında okunsun diye lise yıllarında yazdığı şiirlerden oluşan "Elif gibi Sevmek" kitabını çıkartmış ve o yıl Türkiye'de en çok satan ve konuşulan kitap olup toplam baskı adedi bir milyonu geçmiştir. Peki, Hikmet Anıl Öztekin kimdir, kaç yaşında? Hikmet Anıl Öztekin nereli, ne iş yapıyor? Hikmet Anıl Öztekin hayatı ve biyografisi nedir?

26 yaşındayken arkadaşları arasında okunsun diye lise yıllarında yazdığı şiirlerden oluşan "Elif gibi Sevmek" kitabını çıkartmış ve o yıl Türkiye'de en çok satan ve konuşulan kitap olup toplam baskı adedi bir milyonu geçmiştir. Peki, Hikmet Anıl Öztekin kimdir, kaç yaşında? Hikmet Anıl Öztekin nereli, ne iş yapıyor? Hikmet Anıl Öztekinhayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HİKMET ANIL ÖZTEKİN KİMDİR?

1986 yılında öğretmen Anne ve Babanın ilk oğlu olarak Trabzon'da doğmuştur.

Kova burcu kişiliğine sahip olup, sayısala ve özgürlüğüne aşıktır. Matematik ve Fizik aşkıyla dolu gençlik yıllarının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat Fakültesini kazandı.

Üniversite süresince sosyal sorumluluk projeleri ile Türkiye genelinde bir çok projeye imza attı. Günümüzde dahi bir çok üniversite tarafından düzenlenen "Kardeş Okul" projesini ilk olarak 2006 yılında İTÜ'de kendisi başlatarak diğer üniversitelere yayılmasını sağladı. Diyarbakır'da 2 ilköğretim okuluna derslikler ve kütüphane yapımı, üniversite içerisinde sigara satışının kaldırılması, İhtiyacı olan öğrencilere destek sağlayan "İTÜ Giysi Odası" gibi bir çok sosyal sorumluluk projesinde kurucu pozisyonundaydı. Yeşilay, Sarıay, Toplum Gönüllüleri, Lösev gibi derneklerden ödüller aldı.

Dönemin İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin tarafından üniversitedeki sosyal girişim ve başarılarından dolayı 2 yıl üst üste teşekkür ödülü aldı.

2 Yıl boyunca İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Konseyinde başkan yardımcılığı görevini üstlenerek öğrencilerin üretkenliğine, girişimlerine ve kulüp organizasyonlarına destek sağladı.

Üniversite okurken hem eğitim hem de seyahat için her yaz vaktini Avrupada geçirdi ve bu seyahatlerden birinde tanıştığı kişinin değişen hayatını konu alan kitabını 2021 yılında çıkarmayı planlıyor.

Üniversite yıllarında Mimarlık fakültesinde birçok derse girip tasarım yönünü geliştirdi. Autocad, photoshop, final cut gibi tasarım, motion programlarını iyi derecede bilmektedir.

Üniversiteden mezun olup askerliğini İskenderun/Hatay'da gerçekleştirdikten sonra dünyanın en büyük armatörü olan İtalyan gemi şirketi MSC'de 800 kişi arasından seçilerek çalışma hayatına atıldı. Ancak düşünen insanların rutinlerle ilişki kuramayacağını ve asla alışılmış hayatlar yaşayamayacaklarını düşünerek bu dünyaya geliş amacını aramak ve insanlara farkındalık sağlamak üzere iş süresinin tam 2.yılını doldurduğu gün istifa edip kendisini girişim, araştırma ve çalışmalarına adadı.

2013 yılında Çayistanbul Kitap&Kafe 'yi kurdu. Şu an 2 şubesi mevcuttur eyüp, fatih.

26 yaşındayken arkadaşları arasında okunsun diye lise yıllarında yazdığı şiirlerden oluşan "Elif gibi Sevmek" kitabını çıkarttı ve o yıl Türkiye'de en çok satan ve konuşulan kitap oldu toplam baskı adedi bir milyonu geçti.

Ardından Elif gibi Sevmek-2 ve Eyvallah, Eyvallah-2 kitaplarını çıkartmıştır. Her kitabı en az 300.000 baskı yaparak çıktıkları yılların en çok okunan kitaplar listesine girmiştir.

Ardından tam olarak roman olan ilk kitabını 'fesleğen'i 8 Mart 2017 tarihinde çıkartmış ve bu kitap belki de yazarın en beğenilen kitabı olarak hatırlanacak olup 3 haftada 150.000 adet baskıya ulaşarak rekor kırmıştır. Çokça insanın hayatına güzel değerler katan Fesleğen ile Seyyah'ın hikayesi bu kitapla sona ermiştir.

KİTAPLARI

Elif gibi Sevmek

Elif gibi Sevmek-2

Eyvallah

Eyvallah-2