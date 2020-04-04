Hijyenik paspas ile ayaklara dezenfeksiyon
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hijyenik paspas ile ayaklara dezenfeksiyon - Haberler
Ahmet Vural, İzmir, Güncel

Hijyenik paspas ile ayaklara dezenfeksiyon

İZMİR'de bir hijyen firmasının yetkilisi Ahmet Vural, koronavirüse karşı alınan en önemli tedbirin el temizliği olsa da virüslerin en belirgin taşıyıcısının ayaklar olduğunu ifade etti, hijyenik paspas sayesinde virüs ve bakterilerin taşınmasına engel olduklarını söyledi.

04.04.2020 08:41 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:42
Hijyenik paspas ile ayaklara dezenfeksiyon

İZMİR'de bir hijyen firmasının yetkilisi Ahmet Vural, koronavirüse karşı alınan en önemli tedbirin el temizliği olsa da virüslerin en belirgin taşıyıcısının ayaklar olduğunu ifade etti, hijyenik paspas sayesinde virüs ve bakterilerin taşınmasına engel olduklarını söyledi. Paspasın altındaki hazneye su ve dezenfektan doldurulduğunu söyleyen Vural, "Hijyenik paspaslar bugüne kadar özellikle gıda işletmeleri, spor salonları ve okullarda yoğun biçimde kullanıyordu. Ama koronavirüsten sonra ev, apartman ve site yönetimleri de almaya başladı. Bugünlerde çok yoğun sipariş var" dedi.

Koronavirüs nedeniyle halk arasındaki dezenfeksiyon duyarlılığı arttı. Özellikle ellerin sık yıkanması gerektiği yönündeki çağrılar dikkate alınsa da uzmanlar en önemli virüs taşıyıcılarının ayaklar olduğuna da dikkat çekti. Bugüne kadar özellikle gıda işletmeleri, spor salonları ve okulların yoğun olarak kullandığı hijyenik paspasların koronavirüs salgınının ardından daha fazla tercih edildiğini anlatan İzmir'deki hijyen firmasının yetkilisi Ahmet Vural, son günlerde çok yoğun sipariş aldıklarını belirtti. Artık evler, apartmanlar ve site yönetimlerinin de hijyenik paspas aldığını dile getiren Vural, "Bu paspasın içinde kıvırcık bir yapı var. Altındaki haznenin içine dezenfektan ve su karışımı uyguluyoruz. Kullandığınız dezenfektanın uygulama oranları var. Ölçüsüne göre koyup kapının girişine yerleştiriyoruz. Kapıdan içeri girerken bu paspasa basıyorsunuz. Koronavirüs nedeniyle insanlar en çok el dezenfektanına dikkat etmeye başladı. Aslında taşıyıcı olarak ayaklarımız da bu konuda çok büyük etken. Hijyenik paspaslar ayaklarımızla bu virüsü taşımamıza engel oluyor" dedi.

VİRÜS DOLAŞIMINA ENGELVirüs tehdidinin yaşandığı günlerde vatandaşları daha dikkatli olmaları için uyaran Vural, evlerin ve apartman girişlerinin bir gıda işletmesi gibi temiz tutulması gerektiğini vurguladı. Her mekanın koruma altına alınabileceğini kaydeden Vural, şöyle konuştu: "Kıvırcık paspaslar ayakkabının altındaki kiri alır. Ama içinde bir hazne var. Haznenin içini su ve dezenfektanla dolduruyoruz. Doğru karışımı uygulamak gerekir. Paspasa basınca hem ayak altındaki kiri almış olursunuz hem de su ve dezenfektan karışımı ile ayakkabının altına temas edilmiş olur. Haznedeki sıvı bittikçe takip etmeli ve yenilemeliyiz. Hijyenik paspaslar dışarıdan getireceğimiz virüslerden bizi koruyacaktır. Virüslerin dolaşımını engellemede çok etkilidir. Yaklaşık 60x 90 santim ebadında, bir kapı ölçüsü boyutunda hazırlanmıştır. Fiyatı 300-350 TL aralığındadır."APARTMAN SAKİNLERİ MEMNUNOturduğu apartmanın kapısına konulan hijyenik paspastan oldukça memnun olduğunu ifade eden Betül Özkan ise "Biz de herkes gibi koronavirüsten bugünlerde çok korkuyoruz. Apartman yöneticimiz böyle bir uygulama getirdi, çok memnun kaldık biz de. Artık kapımıza bile koymayı düşünüyoruz. İki kez kullanırsak bu temizliği de artırmış oluruz" diye konuştu.Aynı apartmanda oturan Hasan Filiz de gündemdeki en önemli konu olan koronavirüs tehdidine karşı duyarlı olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Evlerimizde ailece kendi önlemimizi almaya çalışsak da apartmana giren çıkanlar yoğun olabiliyor. Bu paspası önerdik, herkes memnun kaldı. Paspasa basarak kısmi de olsa dezenfektanı sağlıyor ve eve daha güvenle giriyoruz."


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı Haberler
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar Haberler
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Milyonların umutla beklediği infaz yasası Meclis'te kabul edildi Haberler
Milyonların umutla beklediği infaz yasası Meclis'te kabul edildi
Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı Haberler
Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı
Türkiye tedbirleri sıkılaştırıyor! Koronaya karşı 'ikinci Bilim Kurulu' hamlesi Haberler
Türkiye tedbirleri sıkılaştırıyor! Koronaya karşı 'ikinci Bilim Kurulu' hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
'Beni darp edip ormana attılar' diyen Seren Serengil'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
"Beni darp edip ormana attılar" diyen Seren Serengil'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop İçişleri Bakanı
Magazin Sıla Dilan Çıtak Haluk Levent Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Can Bartu Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan İtalya Açıklama
Şu an buradasınız: Hijyenik paspas ile ayaklara dezenfeksiyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 09:03:06. #1.15#
title