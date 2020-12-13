Hidayet Karaca kimdir? Hidayet Karaca ne zaman tutuklandı, kaç yıl ceza aldı?

Hidayet Karaca gündeme gelen isimlerden biri olmaya devam ediyor. Hidayet Karaca kimdir?

Merak edilen isimlerden biri olan Hidayet Karaca hakkında sorulan soruların cevaplarını sizler için derledik. Hidayet Karaca kimdir?

HİDAYET KARACA KİMDİR?

Hidayet Karaca (d. 18 Ağustos 1963; Çankırı), Samanyolu Yayın Grubu genel müdürü ve program sunucusu.

18 Ağustos 1963 tarihinde Çankırı'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine bölümünü kazandı ve aynı üniversitede master programını bitirdi.

Celal Bayar Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. İzmir'de Zaman Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi olarak çalıştı. Ege Bölgesi Temsilciliğinden sonra, iki yıl aynı gazetenin Ankara Temsilciliğini yaptı. Şu an; Uluslararası yayın yapan (STV) Samanyolu Televizyonu'nun 1999'dan beri Genel koordinatörü olarak görevine devam etmektedir. Basın Konseyi Yüksek Kurul üyesi, Televizyon Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyesidir.Hidayet Karaca, evli ve iki çocuk babasıdır.

HİDAYET KARACA NE ZAMAN TUTUKLANDI?

Karaca, 14 Aralık 2014 Operasyonunda gözaltına alındıktan sonra "terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Fethullah Gülen Cemaatinin, "Molla Muhammed" olarak bilinen Mehmet Doğan ve grubuna yönelik soruşturmada kumpas kurduğu ve usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Karaca'nın da aralarında bulunduğu 32 şüphelinin "silahlı örgüte üye olmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 11,5 ile 26 yıl 6'şar ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması talep edildi. Tutuklu olarak yargılanmaktadır.