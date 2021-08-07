Hicri yılbaşı gecesi namazı! Muharrem ayı ilk gece namazı nasıl kılınır? 8 Ağustos'u 9 Ağustos'a bağlayan gece kılınacak namaz!

Önümüzdeki 9 Ağustos Pazartesi günü Hicri yılbaşı yani Muharrem ayının 1. günüdür. Hicri yılbaşı ile Muharrem ayı İslam alemi açısından çok önemlidir. Hicrî takvimin başlangıcı olması, Hz. Hüseyin ve evlatlarının Kerbela'da şehit edilmesi nedeniyle bu ayda yapılacak ibadetler ve edilen dualar önemlidir. Peki, Hicri yılbaşı gecesi namazı! Muharrem ayı ilk gece namazı nasıl kılınır? 8 Ağustos'u 9 Ağustos'a bağlayan gece kılınacak namaz!

Muharrem ayı Hicri ayların ilk ayıdır. Bu ayda ibadet yapmak, dua etmek, Kur'an-ı Kerim okumak ve namaz kılmak oldukça sevaptır. Peki, Hicri yılbaşı gecesi namazı! Muharrem ayı ilk gece namazı nasıl kılınır? 8 Ağustos'u 9 Ağustos'a bağlayan gece kılınacak namaz! Detaylar yazımızda...

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

9 Ağustos Pazartesi 2021 tarihi hem Hicri yılbaşı hem de Muharrem ayının başlangıcıdır.

2021 HİCRİ SENE BAŞI VE SENE SONU NE ZAMAN?

2021 yılında Hicri yılbaşı 9 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmektedir. Yani Hicri yılın son günü 8 Ağustos Pazar günü iken Hicri yılın ilk günü ise 9 Ağustos Pazartesi günüdür. Bu iki günde oruç tutmak oldukça sevap kabul edilmiştir.

Hicri sene sonu : 8 Ağustos Pazar 2021

Hicri sene başı : 9 Ağustos Pazartesi 2021

Hicri yılsonu : 8 Ağustos Pazar 2021

Hicri yılbaşı : 9 Ağustos Pazartesi 2021

Ek olarak Hicri yılbaşı veya Hicri sene başı gecesi ise 8 Ağustos Pazarı 9 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece idrak edilecektir.

HİCRİ YILBAŞI GECESİ KILINACAK NAMAZLAR! MUHARREM'İN 1. GECESİ NAMAZLARI

NOT = Bu namazlar 8 Ağustos Pazarı 9 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece kılınacaktır.

1-) Muharrem'in ilk gecesinde her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve 10 İhlas Suresi okuyarak 10 rekat kılınır. Sonra eller kaldırılarak kendisi, anne babası ve tüm inanan erkeklerle kadınlar için istiğfarda bulunulduktan sonra:

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla! Ey Allah! Seninrazı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden bu sene her ne yaptıysam, ben onların bir kısmını unuttum, Sen ise hiçbirini unutmadın. Üstelik baa ceza vermeye kadirken mühlet verdin ve ben Sana karşı gelme cüreti göstermişken beni tevbeye davet ettin.

Ey Allah! Ben bütün bunlardan dolayı Senden mağfiret diliyorum. Beni bağışla. Ey kerem sahibi! Ey celal ve ikram sahibi! Senin razı olup bana sevap vaad ettiğin hangi amelleri bu sene işlediysem, Senden dilerim ki onları kabul edesin ve Senden ümidimi kesmeyesin.

Ey kerem sahibi! Kabul eyle. Efendimiz Muhammed'e ve al-i ashabına salatü selam eyle. Amin!" duası okunur.

Her kim bu duayı namazın akabinde 1 kere dahi okursa, Allah-u Te'ala o kuluyla Kendi arasında bulunan bütün günahları bağışlar, o kişinin amellerini kabul eder ve şeytan : "Vay başımıza gelenlere! Bir senelik yorgunluğumuzun tümü şu anda boşa gitti." der.

(Kaynak : Muhammed Hakki en-Nazilli, Hazinetül-esrar)

2-) 3 selamla 6 rekat kılınır. Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 1 kere Ayetel Kürsi, 11 kere İhlas Suresi ve 23 kere aşağıdaki tesbih okunur:

[Sübhanelmelikilguddüsi subbühün guddüsün rabbünê verabbül melê iketi verrûh.]

(Teşekkür : Bu duaları, namazları, hadisleri, zikirleri ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)