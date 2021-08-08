Hicri yılbaşı bugün mü yarın mı? 2021 Hicri yılbaşı gecesi hangi gün, bugün mü? 8 Ağustos Pazar mı 9 Ağustos Pazartesi mi?

Muharrem ayının ilk günü Hicri yılbaşıdır. Hicri yılbaşı günü yarın yani 9 Ağustos'tur. Fakat gecesi bugün başlayacak. Sizler için hicri yılbaşı gecesi ve gündüzü ne zaman tam tarihlerini açıklayacağız. 2021 hicri yılbaşı ne zaman? 2021 Hicri sene başı ve sene sonu bugün mü? İşte detaylar...

Hicri yılbaşı gecesine son saatler kaldı. Bugün Hicri yeni yıla gireceğiz. Peki, Hicri yılbaşı bugün mü yarın mı? 2021 Hicri yılbaşı gecesi hangi gün, bugün mü? 8 Ağustos mu 9 Ağustos mu?

HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.

Hicret, Allah rızası için; anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsü; Yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. Öyle ki tebliğ hicreti doğurmuş, hicret ise tebliği yoğurmuştur. Kısaca hicret Müslümanlar için bir milattır.

Hicret, Allah yolunda fedakârlığın, yardımlaşmanın kardeşliğin zirvesidir..

2021 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

2021 yılında Hicri yılbaşı 9 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmektedir. Yani Hicri yılın son günü 8 Ağustos Pazar günü iken Hicri yılın ilk günü ise 9 Ağustos Pazartesi günüdür. Bu iki günde oruç tutmak oldukça sevap kabul edilmiştir.

Hicri yılsonu : 8 Ağustos Pazar 2021

8 Ağustos Pazar 2021 Hicri yılbaşı : 9 Ağustos Pazartesi 2021

Ek olarak Hicri yılbaşı veya Hicri sene başı gecesi ise 8 Ağustos Pazarı 9 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece idrak edilecektir.

HİCRİ YILBAŞI BUGÜN MÜ?

Hicri yılbaşı gecesi bugün 8 Ağustos Pazar akşam namazı ile birlikte başlayacaktır. Hicri yılbaşı günü ise yarın yani 9 Ağustos Pazartesi günüdür. Dinimizde geceler önce geldiği için hicri yılbaşı gecesi birazdan akşam namazı ile birlikte başlayacak. Tam olarak tarihlerini yazalım:

2021 Hicri yılbaşı gecesi : 8 Ağustos Pazar'ı 9 Ağustos Pazartesi'ye bağlayan gece. (Yani 8 Ağustos Pazar akşam namazı ile Hicri yılbaşı gecesi başlamış olacak. 9 Ağustos imsak vaktine kadar devam edecek. Ve 9 Ağustos Pazartesi imsak vaktinde (sabah namazında) ise 2021 Hicri yılbaşı gecesi sonlanmış olacaktır.)

8 Ağustos Pazar'ı 9 Ağustos Pazartesi'ye bağlayan gece. (Yani 8 Ağustos Pazar akşam namazı ile Hicri yılbaşı gecesi başlamış olacak. 9 Ağustos imsak vaktine kadar devam edecek. Ve 9 Ağustos Pazartesi imsak vaktinde (sabah namazında) ise 2021 Hicri yılbaşı gecesi sonlanmış olacaktır.) 2021 Hicri yılbaşı günü : 9 Ağustos Pazartesi günüdür. (Yani 9 Ağustos Pazartesi imsak vaktinden (sabah namazından) aynı gün akşam namazına kadar olan süredir. 9 Ağustos Pazartesi akşam namazı okunduğunda hicri yılbaşı, hicri sene başı günü son bulmuş olacaktır.)

HİCRİ YILBAŞI GECESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hicri yılbaşı gecesi bugün 8 Ağustos Pazar akşam namazı ile başlayacak olup 9 Ağustos Pazartesi imsak vaktine kadar devam edecektir.