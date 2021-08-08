Hicri hangi yıldayız? 2021 Hicri hangi yıla girdik? 9 Ağustos 2021 Hicri yılbaşı ile hangi yıla girdik? Hicri yılbaşı ilk günü ne zaman?
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Hicri hangi yıldayız? 2021 Hicri hangi yıla girdik? 9 Ağustos 2021 Hicri yılbaşı ile hangi yıla girdik? Hicri yılbaşı ilk günü ne zaman?

Hicri hangi yıldayız? 2021 Hicri hangi yıla girdik? 9 Ağustos 2021 Hicri yılbaşı ile hangi yıla girdik? Hicri yılbaşı ilk günü ne zaman?
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Bu akşam yeni Hicri yıla gireceğiz. Miladi olarak 2021 yılı içerisindeyiz. Peki, Hicri olarak hangi yıldayız? Yarın Hicri yılın kaçı olacak? Hicri hangi aydayız? Detaylar haberimizde...

Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşıdır. Yarın Muharrem ayının 1. günü olacaktır. Haliyle yarın yeni Hicri yıla girmiş olacağız. Peki, Hicri hangi yıldayız? 2021 Hicri hangi yıla girdik? 9 Ağustos 2021 Hicri yılbaşı ile hangi yıla girdik? Hicri yılbaşı ilk günü ne zaman?

2021 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

2021 yılında Hicri yılbaşı 9 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmektedir. Yani Hicri yılın son günü 8 Ağustos Pazar günü iken Hicri yılın ilk günü ise 9 Ağustos Pazartesi günüdür. Bu iki günde oruç tutmak oldukça sevap kabul edilmiştir.

  • Hicri yılsonu : 8 Ağustos Pazar 2021
  • Hicri yılbaşı : 9 Ağustos Pazartesi 2021

Ek olarak Hicri yılbaşı veya Hicri sene başı gecesi ise 8 Ağustos Pazarı 9 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece idrak edilecektir.

2021 HİCRİ HANGİ YILDAYIZ?

9 Ağustos Pazartesi 2021 günü Hicri yılın ilk günü olacak. 9 Ağustos günü Hicri olarak 1443 yılına girmiş olacağız inşallah.

  • 7 Ağustos 2021 Cumartesi : Hicri 1442 yılı
  • 8 Ağustos 2021 Pazar : Hicri 1442 yılı
  • 9 Ağustos 2021 Pazartesi : Hicri 1443 yılı
  • 10 Ağustos 2021 Salı : Hicri 1443 yılı
  • 11 Ağustos 2021 Çarşamba : Hicri 1443 yılı
  • 12 Ağustos 2021 Perşembe : Hicri 1443 yılı

9 Ağustos Pazartesi günü (Muharrem ayı 1. günü) Hicri 1443 yılının 1. günüdür.

Bugün (8 Ağustos Pazar) akşam namazı ile birlikte 1443 Muharrem ayına gireceğiz.

Bugün (8 Ağustos Pazar 2021) Akşam namazı ile birlikte Hicri 1443 yılına girmiş olacağız. Geçtiğimiz Hicri yıl ise 1442 yılı idi. Yarından itibaren 1443 yılında olacağız.

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Hicri hangi yıldayız? 2021 Hicri hangi yıla girdik? 9 Ağustos 2021 Hicri yılbaşı ile hangi yıla girdik? Hicri yılbaşı ilk günü ne zaman? - Haberler
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