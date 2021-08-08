Hicri hangi yıldayız? 2021 Hicri hangi yıla girdik? 9 Ağustos 2021 Hicri yılbaşı ile hangi yıla girdik? Hicri yılbaşı ilk günü ne zaman?

Bu akşam yeni Hicri yıla gireceğiz. Miladi olarak 2021 yılı içerisindeyiz. Peki, Hicri olarak hangi yıldayız? Yarın Hicri yılın kaçı olacak? Hicri hangi aydayız? Detaylar haberimizde...