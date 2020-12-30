Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi

AK Parti'nin genç milletvekillerinden Rumeysa Kadak, hiçbir soru önergesi vermediği halde ORC tarafından yapılan araştırmada 2020 yılının en çok beğenilen 5'inci milletvekili oldu.

ORC tarafından yapılan araştırmada 2020 yılının en çok beğenilen 20 milletvekili belli oldu. Birinci sırada AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yer aldığı listede AK Parti'nin genç milletvekillerinden Rumeysa Kadak da ilk 5'e girmeyi başardı. 2020 yılı içerisinde hiçbir soru önergesi vermeyen Kadak'ın en çok beğenilen 5 vekilden biri olması sosyal medyada da büyük ses getirdi.

TBMM'DEKİ İLK KONUŞMASINI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAPMIŞTI

Genç vekil, geçtiğimiz günlerde 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi maddeleri görüşmelerinde TBMM'deki ilk konuşmasını yapmış ve hem CHP'ye hem de HDP'ye yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Meclis'teki vekillere "O zaman hazır buradayken sizden birkaç söz isteyeceğim" diyen Kadak, şu ifadeleri kullanmıştı: "O zaman hazır buradayken sizden birkaç söz isteyeceğim. Mesela gençler bugün tacize uğrarken ilçe binalarınızda, mesela vekiliniz buraya gelip 'evet oldu, yine olacak' derseniz siz bu gençlerin mutlu olmasını bekleyemezsiniz. Ya da çocuklar ölürken, Yasin'ler yanarken, Aybüke öğretmen artık aramızda yokken, bu gençlerin mutlu olmasını bekleyemezsiniz. Gencecik kızlara dağda PKK'lı teröristler tarafından tecavüz edilirken, nasıl mutlu olmamızı beklersiniz? Madem bu konuda bu kadar dertlisiniz, o zaman çıkın burada yürekli bir şekilde tutarlı bir şekilde adımlar atın."