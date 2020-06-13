Hiç otobüs olmadığı için şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Filipinler'de koronavirüsle mücadele kapsamında çok sıkı tedbirler uygulanırken 33 yaşındaki bir kadın, şehirler arası yolda hiçbir ulaşım aracı olmadığı için mahsur kaldı. Günlerce sokaklarda kalmak zorunda olan kadın, bir üst geçitte ölü olarak bulundu.

Filipinler'de koronavirüs tecridi sırasında bir kadının otobüsle evine gitmeye çalışırken hayatını kaybetmesinin ardından pek çok kişi sosyal medyada hükümetin koronavirüs politikalarını eleştirdi. Hükümet mahsur kalmış işçilere pandemi sırasında nasıl davranılması gerektiği konusunu değerlendirmeye aldı.

33 yaşındaki Michelle Silvertino, işlek bir otoyoldaki üstgeçitte 5 Haziran baygın biçimde bulundu.

HİÇBİR TOPLU TAŞIMA ARACI ÇALIŞMIYORDU

CNN'in haberine göre, 4 çocuk annesi Silvertino, Camarines Sur bölgesinin Calabanga kentindeki evine gitmek için otobüsü yakalamaya çalışıyordu. Fakat Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi için alınan tedbirler nedeniyle herhangi bir toplu taşıma aracı çalışmıyordu.

Silvertino, bir araç bulabilme umuduyla Quezon'dan Pasay'a doğru yürüdü. Fakat bu nafileydi ve daha sonra bulunduğu üstgeçitte günlerce durmak zorunda kaldı. Hastaneye kaldırılan Silvertino'nun hayatını kaybettiği aktarıldı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

Silvertino'nun ölümü sosyal medyada büyük bir öfkeyi tetikledi ve #JusticeforMichelleSilvertino (Michelle Silvertino için adalet) hashtag'iyle Twitter'da pek çok kişi eleştiride bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları, Silvertino gibi çalışanlara yeteri kadar yardım etmediği için hükümeti eleştirdi.

BÖLGELER ARASI SEYAHAT HALA YASAK

Filipinler'de Mart'ta sıkı bir koronavirüs tecridi başlatıldı ve sakinlere evlerinde kalması emredildi. Her ne kadar 80 günün ardından 1 Haziran'da önlemler gevşetilmeye başlasa da toplu taşımanın kısmen çalışmasına izin verildi. Ülkede bölgeler arası seyahat hala yasak.

Silvertino gibi evine dönemeyen yüzlerce işçi uçuşlarının iptal edilmesinin ardından Manila'nın yakınındaki havaalanının yakınındaki yolda kamp kurdu.

İşçilerin talebi ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisinin ardından, hükümet işçilerin evlerine geri dönmesine yardım edeceğini açıkladı.

Hükümet sözcüsü Harry Roque, Silvertino'nun durumunun tekrarlanmayacağını söyledi. Roque otobüs terminalleri ve havaalanlarında toplananlara yardım edileceğini ve bu kişilere Kovid-19 testi yapılacağını belirtti.