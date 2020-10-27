Hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi cepheye gidiyor
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Hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi cepheye gidiyor

27.10.2020 10:40 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:43
Hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi cepheye gidiyor

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, 13 kadın ile birlikte "kadın birlikleri" oluşturacaklarını ve eğitime başlayacaklarını belirtti.

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, 13 kadın ile birlikte "kadın birlikleri" oluşturacaklarını ve eğitime başlayacaklarını belirtti.

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de başlattığı operasyonda ağır kayıplar vermesinin ardından terör örgütü PKK ile iş birliğini artıran Ermenistan'da kadınlar da savaşmak için cehpeye gidiyor. Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 kadın ile birlikte "kadın birlikleri" oluşturacaklarını ve eğitime başlayacaklarını belirtti.Hakobyan yaptığı açıklamada, "13 kadın ile birlikte kadın birlikleri oluşturup eğitimlere başlıyoruz. Ardından da cepheye gideceğiz. Vatanımızı düşmana teslim edemeyiz" dedi.


- Ermenistan
Hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın eşi cepheye gidiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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