Heyelan nedeniyle kapanan yol sürücülere zor anlar yaşatıyor
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Heyelan nedeniyle kapanan yol sürücülere zor anlar yaşatıyor

İhlas Haber Ajansı / AHMET UĞUR BUDAK - Haberler | Güncel

Heyelan nedeniyle kapanan yol sürücülere zor anlar yaşatıyor Erzurum'un Tekman ilçesinde yaşanan heyelan karayolunun ulaşımın güçlükle yapılmasına neden oldu.

Heyelan nedeniyle kapanan yol sürücülere zor anlar yaşatıyor

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde yaşanan heyelan karayolunun ulaşımın güçlükle yapılmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Tekman - Erzurum kara yolunun 9'ncu kilometresinde heyelan sebebi ile yolun büyük bir bölümü kapandı. Karayolunda ağır tonajlı araçların devrilmemesi için sürücüler dikkatli olarak bölgeden geçebilirken, uzun araçlar ise heyelan bölgesinden geçemiyorlar.

Yıllarca beklenen Palandöken yolu fırtınalı günlerde karda kapanırken bahar aylarında ise heyelanda kapanıyor. Vatandaşlar "Yıllarca beklediğimiz yol bir türlü ulaşıma rahat vermedi. Bu yolun böyle olmasının sebebi başta müteahhitler ve kontrolcülerdir. Kontrol ekipleri görevlerini iyi yapmadıkları için devletimizi sürekli zarara uğratmaktadır" dediler.

Yolda bazı araçlar traktör ile çekilerek yoldan karşı tarafa geçiriliyor.

Heyelan nedeniyle kapanan yol sürücülere zor anlar yaşatıyor
Heyelan nedeniyle kapanan yol sürücülere zor anlar yaşatıyor
Heyelan nedeniyle kapanan yol sürücülere zor anlar yaşatıyor
Heyelan nedeniyle kapanan yol sürücülere zor anlar yaşatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UĞUR BUDAK

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