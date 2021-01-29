Heyecanına yenik düşen CHP'li vekil, yanında getirdiği yumurtaları Meclis kürsüsünde kırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Heyecanına yenik düşen CHP'li vekil, yanında getirdiği yumurtaları Meclis kürsüsünde kırdı

29.01.2021 11:14 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:19

Gıda fiyatlarındaki artışı TBMM Genel Kurulu'nda eleştiren CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, heyecanına yenik düşünce yumurtaları kürsüde kırdı.

TBMM Genel Kurulu'na marketten yaptığı alışveriş poşetiyle gelen CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın gıda fiyatlarındaki artışı ürünleri göstererek, eleştirmeye başladı.

"HEYECANDAN YUMURTAYI KIRDIM"

Markette bir alışveriş yaptık ve olan biteni gözlemledik" diyen CHP'li Aydın, kürsünün altına eğilerek 6'lı koli içerisindeki yumurtaları çıkardı. Bir taraftan konuşup bir taraftan da yumurtaları koliden çıkarmaya çalışan Aydın, yumurtaların kırılması ile kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Olay karşısında kendisini tutamayarak gülmeye başlayan Aydın, "Heyecandan yumurtayı kırdım. Yumurta dayanamadı" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

Heyecanına yenik düşen CHP'li vekil, yanında getirdiği yumurtaları Meclis kürsüsünde kırdı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Demet Akalın Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kavga Turizm Yangın Sakarya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Heyecanına yenik düşen CHP'li vekil, yanında getirdiği yumurtaları Meclis kürsüsünde kırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 11:21:46. #1.14#
title