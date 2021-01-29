Heyecanına yenik düşen CHP'li vekil, yanında getirdiği yumurtaları Meclis kürsüsünde kırdı

TBMM Genel Kurulu'na marketten yaptığı alışveriş poşetiyle gelen CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın gıda fiyatlarındaki artışı ürünleri göstererek, eleştirmeye başladı.

"HEYECANDAN YUMURTAYI KIRDIM"

Markette bir alışveriş yaptık ve olan biteni gözlemledik" diyen CHP'li Aydın, kürsünün altına eğilerek 6'lı koli içerisindeki yumurtaları çıkardı. Bir taraftan konuşup bir taraftan da yumurtaları koliden çıkarmaya çalışan Aydın, yumurtaların kırılması ile kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Olay karşısında kendisini tutamayarak gülmeye başlayan Aydın, "Heyecandan yumurtayı kırdım. Yumurta dayanamadı" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.