HEYBELİADA'DAKİ ALEVLERE MÜDAHALE İÇİN İNSAN ZİNCİRİ
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HEYBELİADA'DAKİ ALEVLERE MÜDAHALE İÇİN İNSAN ZİNCİRİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HEYBELİADA'da çıkan yangına adakiler, insan zinciri oluşturup su taşıyarak müdahale etti.

Hüseyin ÇAKMAK-/ İstanbul DHA- HEYBELİADA'da çıkan yangına adakiler, insan zinciri oluşturup su taşıyarak müdahale etti. Terlikle müdahale edenlerden bazıları ayaklarından yaralandı.

Heybeliada Eski Değirmenyeri bölgesinde saat 13.15'te alevler yükseldi. İtfaiyenin yanı sıra ada sakinleri ve gezmek için gelenler alevlerin yükseldiği bölgeye ellerinde su bidonlarıyla koştu. Alevlerin ulaştığı Aşıklar tepesinde vatandaşlar insan zinciri oluşturarak ellerindeki su bidonlarıyla yangına müdahale etti. Terlikle yanan alana koşanlardan bazıları ayaklarından yaralandı. Yangın saat 14.55'te söndürüldü. Vatandaşlar soğutma çalışmalarına da katıldı. Yanan alanın yakında bulunan kışladaki askerler, vatandaşlara su takviyesi yaptı. O zincirde yer alanlardan Yunus Emre İpek, 'Ada'da ikamet ettiğim evde balkona çıktığımda dumanları gördüm. Adalıyız biz. Her Adalı gibi elimizden geleni yapmak için gönüllü kıyafetlerimizle sağ olsun Orman Genel Müdürlüğü'nün dağıttığı ekipmanlarla alana çıktık. Elimizden geleni yaptık" dedi.

HEYBELİADA'DAKİ ALEVLERE MÜDAHALE İÇİN İNSAN ZİNCİRİ
HEYBELİADA'DAKİ ALEVLERE MÜDAHALE İÇİN İNSAN ZİNCİRİ
HEYBELİADA'DAKİ ALEVLERE MÜDAHALE İÇİN İNSAN ZİNCİRİ
HEYBELİADA'DAKİ ALEVLERE MÜDAHALE İÇİN İNSAN ZİNCİRİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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