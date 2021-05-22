Hesapları karıştıran Gamze Erçel, paylaşımını yanlışlıkla eşi Caner Yıldırım'ın sayfasından yayınladı

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, farkında olmadan sabah için hazırladığı gönderilerinden birini yanlışlıkla eşi Caner Yıldırım'ın hesabından paylaştı. Erçel, hatasını fark edip hemen silse de sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

Gamze Erçel, bu sabah için hazırladığı gönderilerden birini yanlışlıkla eşi Caner Yıldırım'ın hesabından paylaştı. Hatasının çabucak farkına varan Erçel, paylaşımı hemen sildi.

TAKİPÇİLERİNİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Ancak Instagram'da 3,9 milyon takipçisi bulunan Erçel'in bu hatası dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Fenomenin son paylaşımıyla görüldü ki, kontrol ettiği tek Instagram hesabı kendisinin değil. Takipçileri arasında "Eşinin Instagram hesabını kullanmak" konulu tartışma başladı.

İşte Gamze Erçel'in o paylaşımı:

OYUNCULUK YERİNE FENOMENLİĞİ TERCİH ETTİ

Hande Erçel'in ablası olan Gamze Erçel, en az kardeşi kadar tanınan ve sevilen biri. 2012 yılında "Sinema Güzeli" seçildikten sonra kardeşiyle birlikte oyunculuğa başlayan Gamze Erçel, farklı bir yol seçerek oyunculuk yapmak yerine influencer olmaya karar verdi. Kısa sürede büyük başarı kazanan Erçel, 2019 yılında büyük aşk yaşadığı reklamcı Caner Yıldırım'la evlendi. Evlendikten sonra takipçileri artan Gamze Erçel'in Instagram'da şuan 3.9 milyon takipçisi var.