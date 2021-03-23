HES'te riskli grupta çıkan iki sürücüye para cezası
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HES'te riskli grupta çıkan iki sürücüye para cezası

23.03.2021 14:34 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:51
HES'te riskli grupta çıkan iki sürücüye para cezası

KIRIKKALE'de Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında riskli grupta çıkan iki sürücü, 4 bin 50'şer lira para cezası uygulanarak karantinaya alındı.

KIRIKKALE'de Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında riskli grupta çıkan iki sürücü, 4 bin 50'şer lira para cezası uygulanarak karantinaya alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent girişinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Durdurulan sürücüler ile yolcuların HES kodu sorgulamaları yapıldı. Denetimde avukat B.N.K. (30) ile N.Y. (60) adlı sürücüler, HES kodu sorgulamasında riskli grupta yer aldığı belirlendi. Temaslı olduğu gerekçesiyle karantinada olması gerektiği belirlenen sürücülere 4 bin 50'şer lira para cezası uygulandı. Sabah Eskişehir'den hızlı trenle Ankara'ya, oradan da kendi aracıyla Kırıkkale'ye gelip, adliyede duruşmaya girdikten sonra dönüşte ekiplerin kontrolüne takılan avukat B.N.K. ile N.Y., hastanede test verdikten sonra yurtta karantinaya alındı.

HES'te riskli grupta çıkan iki sürücüye para cezası
HES'te riskli grupta çıkan iki sürücüye para cezası
HES'te riskli grupta çıkan iki sürücüye para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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