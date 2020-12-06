HES koduna bulduğu çözümle diğer esnaflara örnek oldu
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HES koduna bulduğu çözümle diğer esnaflara örnek oldu

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:29
HES koduna bulduğu çözümle diğer esnaflara örnek oldu

Karabük'te bir restoran işletmecisi, HES (Hayat Eve Sığar) kodunu sticker şeklinde çıkartıp yeleğine yapıştırarak geçiş noktalarından pratik bir şekilde geçiyor.

Karabük'te bir restoran işletmecisi, HES (Hayat Eve Sığar) kodunu sticker şeklinde çıkartıp yeleğine yapıştırarak geçiş noktalarından pratik bir şekilde geçiyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentin en yoğun caddesi olan Kemal Güneş Caddesi 400 kişi ile sınırlandırılarak, caddeye giriş ve çıkışlara bariyerler koyularak HES kodu ile giriş yapılması zorunlu hale getirildi. Restoran işletmecisi Eren Şahin, bunun üzerine geçişlerde telefon ve kağıt ile vakit kaybetmemek için HES kodunu sticker şeklinde çıkartıp yeleğine yapıştırdı.

Hem görevli polislere daha fazla yardımcı olmak hem de siparişleri daha kısa sürede ulaştırmak için böyle bir çözüm bulduğunu belirten Şahin, "Korona virüs tedbirleri kapsamında sadece paket servisi şeklinde çalışıyoruz. Kemal Güneş Caddesi'nin tüm giriş çıkışlarında HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapıldığı için hem kendi adıma hem de görevli polis ekiplerine kolaylık olması için böyle bir sistem uyguladım. Orada bir yığılma olmasın. İşlem hızlansın, telefon ve kağıtlarla uğraşmayalım diye böyle bir şey düşündüm. Siparişlerimizi de sıcak sıcak yetiştirmiş oluyoruz. Kolaylık sağladığımı düşünüyorum" dedi.

Şahin, bulduğu çözümü görenlerden olumlu tepkiler aldığını ifade ederek, "İnanılmaz tepkiler aldım. 'İlklerin adamısın' diyenler oldu. Bende görüp sorarak daha sonrasında uygulayan arkadaşlar oldu. Bizzat gördüm. Şahit oldum" şeklinde konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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