Hes kodu nedir? Sms ile hes kodu nasıl alınır? Hes kodu nasıl alınır?

Koronavirüs salgını ile mücadele alınan önlemler kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması geliştirildi. Hayatın her alanında kullanılan HES kodunu, vatandaşlar Hes kodu nedir? Sms ile hes kodu nasıl alınır? Hes kodu nasıl alınır? soruyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşın hizmetine sunulan, korona virüs salgınını kontrol ve takibini yapmayı sağlayan Hes uygulaması, sosyal hayatın kontrolü amacıyla HES kodu işlemini başlattı. Şehirler arası seyahatlerde, otobüslerde, avm girişlerinde, iş yerlerinde hemen hemen bireysel iletişim gerektiren her yerde HES koduna ihtiyaç duyulmaya başlandı. Peki hes kodu nedir? Sms ile hes kodu nasıl alınır? Hes kodu nasıl alınır? sorusunun yanıtı sizlerle!

HES KODU NEDİR?

Hes kodu, kişinin koronavirüs hastalığı bakımından risk taşıyıp taşımadığını belirten, ulaşım, seyahat, alışveriş ve gezilerde kontrollü sosyal hayatı sağlayan, paylaşım gerektiren koddur.

30 Mayıs 2020 tarihinde şehirlere gönderilen genelgeye göre, toplu taşımalarda, HES kodu zorunluluğu getirildi. Hes kodu olmayan vatandaş seyahat edemez ya da bilet işlemini gerçekleştiremez.

SMS İLE HES KONU NASIL ALINIR?

Hes kodu almanın diğer bir yöntemi de SMS ile hes kodu almaktır. Bunun için mesaj bölümünden, HES yazıp boşluk bırakılarak, sırayla TC kimlik numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi gün olarak yazılarak 2023'e gönderilir. Böylelikle SMS ile hes kodu alma işlemi tamamlanır.

HES KODU NASIL ALINIR?

Hes kodu alıp kısıtlamaların olmadığı dönemlerde rahatlıkla seyahat edebilmek için ilk olarak Sağlık bakanlığı'nın geliştirdiği Hayat Eve Sığar uygulaması ücretsiz olarak telefona indirilir. Ardından, hes kodunu alabilmek için uygulama üzerinden 'Hes kodu işlemleri' bölümüne girilir. Daha sonra 'Hes kodu oluştur' tuşuna basarak talep edilen süre boyunca geçerli hes kodu oluşturulur.