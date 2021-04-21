HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? E-devletten HES kodu nasıl alınır?
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HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? E-devletten HES kodu nasıl alınır?

HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? E-devletten HES kodu nasıl alınır?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlerden biri olan HES kodu uygulaması ilk zamanlarından beri vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konu oldu. HES (Hayat Eve Sığar) kodu uygulamasının ne olduğu, nasıl alındığı hakkında bilgi almak için haberimize göz atabilirsiniz. Peki, HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? E-devletten HES kodu nasıl alınır? İşte cevabı!

Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlerden biri olan HES kodu uygulaması ilk zamanlarından beri vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konu oldu. HES (Hayat Eve Sığar) kodu uygulamasının ne olduğu, nasıl alındığı hakkında bilgi almak için haberimize göz atabilirsiniz. Peki, HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? E-devletten HES kodu nasıl alınır? İşte cevabı!

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

HES KODU NASIL ALINIR?

Hes kodunuzu;

  • Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması (IOS ve Android) ile,
  • 2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;
  • HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,
  • Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,
  • T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023'e SMS göndererek,

alabilirsiniz.

E-devlet ile HES kodu almak

E-devlet ile HES kodunuzu;

  • e-Devlet üzerinden buraya tıklayarak,
  • e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
  • 18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.

alabilirsiniz.

SMS ile HES kodu almak

Yurtiçi GSM operatörüne ait numarası bulunmayan yabancı kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak +90555 944 3821'e SMS göndererek HES Kodu alınabilir.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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