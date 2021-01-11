HES kodu nasıl alınır? HES kodu E- devlet, SMS, mobil uygulama ile HES kodu alma!

Sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet edecek HES kodu nasıl alınır? HES kodu E- devlet, SMS, mobil uygulama ile HES kodu alma!

Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılan HES kodu 15 Ocak itibari ile zorunlu hale geldi. HES kodu nasıl alınır? HES kodu E- devlet, SMS, mobil uygulama ile HES kodu alma!

HES KODU NASIL ALINIR?

T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında zorunlu hale getirilen yeni bir uygulamadır. Özellikle güvenli sosyal hayat sunmak için geliştirilen HES kodu Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanmamasına yardımcı olur. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu üç yöntem ile alınır.

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( iOS ve Android) ile,

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek, Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek, T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023'e SMS göndererek,

e-Devlet ile,

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu SMS ile temin edebilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-Devlet üzerinden çocuklarınıza HES kodu oluşturmak için çalışmalar yapılmakta olup, yakın zamanda hizmetinize sunulacaktır.

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