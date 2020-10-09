Aile Hükümeti filminin galası koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı

Yapımcılığını Mehmet Yıldırım'ın üstlendiği "Aile Hükümeti" adlı komedi filminin galası Levent'teki bir alışveriş merkezinde yapıldı. Maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilen galada HES kodu da istendi.

Alper Saldıran, Mehmet Yıldırım, Aslıhan Malbora ve Nail Kırmızıgül'ün rol aldığı filmin galasına, başrol oyuncularından Asluhan Malbora, Eskişehir'de seti olduğu için katılamadı. Galada, Covid-19 için alınan önlemler dikkat çekti. Testi pozitif çıkanlar, temaslı olanlar veya karantina döneminde olması gerekirken buna uymayanlarla ilgili takip sistemi HES'te kod sorgulanması yapılarak davetliler salona alındı.

"SALONLAR GÜVENLİ, SİNEMASEVERLERİ BEKLİYORUZ"

Filmin yapımcısı ve aynı zamanda oyuncusu Mehmet Yıldırım, "100 kişilik salonlara 50 kişinin üstünde kimse alınmayacak. Alınan önlemlerle, sinema salonlarımız eskisinden de güvenli hal aldı. Sinemaseverleri filmimizi izlemeye bekliyoruz" dedi.

Yunus Emre Özden - Elif Yıldırım Gören - Mehmet Yıldırım

Kaynak: Hürriyet