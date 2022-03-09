Yitzhak Herzog, İsrail'in cumhurbaşkanı olan İsrailli politikacı ve İsrail Yahudi Ajansı'nın eski başkanıdır. Herzog kimdir? İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? Herzog'un hayatı ve biyografisi! Herzog ne zaman Cumhurbaşkanı oldu? Herzog hangi devletin Cumhurbaşkanı'dır?

HERZOG KİMDİR?

Yitzhak Herzog (d. 22 Eylül 1960, Tel Aviv), İsrail'in cumhurbaşkanı olan İsrailli politikacı ve İsrail Yahudi Ajansı'nın eski başkanıdır.

Eski İsrail Devlet Başkanı Haim Herzog'un oğlu olan Yitzhak Herzog, 1999-2001 yılları arasında Hükümet Sekreteri olarak görev yapmıştır. 2003-2018 yılları arasında Knesset üyesiydi. 2005 ve 2011 yılları arasında çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu. Başbakanlar Ehud Olmert ve Binyamin Netanyahu'nun altında 2007'den 2011'e kadar Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev yaptı.

2013 ve 2017 yılları arasında İsrail İşçi Partisi ve Siyonist Birlik ittifakının başkanlığını yaptı. 2013-2018 yılları arasında muhalefet lideri olarak görev yaptı ve 2015 seçimlerinde İşçi Partisinin başbakan adayıydı.

2021 İsrail devlet başkanlığı seçimlerinde İsrail devlet başkanı seçildi ve 7 Temmuz 2021'de göreve başladı.

HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Isaac (Yitzhak) Herzog, yani "Bougie", Tel Aviv'de doğdu. 1983'ten 1993'e kadar iki dönem İsrail'in Altıncı Cumhurbaşkanı olarak görev yapan General Haim Herzog'un ve Güzel İsrail Konseyi'nin kurucusu Aura Ambache'nin oğludur. Herzog'un babası İrlanda'da doğdu ve annesi Mısır'da doğdu; aileleri Doğu Avrupa Yahudisi kökenliydi (Polonya, Rusya ve Litvanya'dan). İki erkek ve bir kız kardeşi vardır. Baba tarafından dedesi, Haham Yitzhak HaLevi Herzog, 1922'den 1935'e kadar İrlanda'nın ilk Hahambaşısı ve 1936'dan 1959'a kadar İsrail'in Aşkenazi Hahambaşısıydı. İsrail'in üçüncü dışişleri bakanı Abba Eban, onun amcasıydı.

Babası üç yıl boyunca İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yaptığı sırada, Herzog New York'ta yaşadı ve Ramaz Okulu'na gitti. Sonraki yıllarda lisede okurken, Herzog Cornell Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde ileri düzeyde bir akademik eğitim aldı ve yazları Camp Ramah'da geçirdi. Ayrıca Brooklyn'deki Lubavitcher Rebbe'yi ziyaret etmek için babasına eşlik etti.

1978'in sonunda İsrail'e döndüğünde, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katıldı ve İstihbarat Kolordusu'nun 8200 Birimi'nde bir subay olarak görev yaptı.

Herzog, Tel Aviv Üniversitesi'nde hukuk okudu. Babası Herzog, Fox & Ne'eman tarafından kurulan bir hukuk firmasında çalıştı.

Herzog, bir avukat olan Michal ile evli ve üç oğlu var. Tel Aviv'in Tzahala semtindeki çocukluğunu geçirdiği evinde yaşıyor.

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