Hersek Lagünü'nde 11 yıl sonra karabaş patka görüntülendi - Haberler
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Hersek Lagünü'nde 11 yıl sonra karabaş patka görüntülendi

AA / Güven Kaya - Haberler | Güncel
Hersek Lagünü'nde 11 yıl sonra karabaş patka görüntülendi

Türkiye'de nadir rastlanan ördek türleri arasında bulunan ve kış göçmeni olarak da bilinen karabaş patka, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde görüntülendi.

YALOVA (AA) - Türkiye'de nadir rastlanan ördek türleri arasında bulunan ve kış göçmeni olarak da bilinen karabaş patka, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde görüntülendi.

Altınova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, lagünde en son 2010'da görüntülenen 4 patka cinsinden biri olan karabaş patka, 11 sene sonra yeniden kayda alındı.

Karabaş patka bu yıl daha önce Çanakkale ve Trabzon'da birer birey olarak gözlemlenmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, lagünde 11 yıl sonra 3 birey dişi karabaş patkanın, elmabaş, tepeli ve pasbaş patkalarla yerini almasının, kuş gözlemcileri ve doğaseverleri heyecanlandırdığını ifade etti.

Hersek Lagünü'nde 11 yıl sonra karabaş patka görüntülendi

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AA / Güven Kaya - Son Dakika Haberleri

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