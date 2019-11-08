Herman Melville 200 Yaşında

08.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:02

Hem yazın tarihinin başyapıtlarından hem de Amerikan edebiyatının en büyük klasiklerinden biri kabul edilen Moby Dick, bir yanıyla çılgınca saplantılı bir adamın deniz kadar büyük, deniz kadar tehlikeli, bir bilinmeze karşı yürüttüğü kötücül savaşın hikâyesidir. Ancak yalnızca beyaz balina Moby Dick'le Kaptan Ahab'ın mücadelesini anlatan bir macera romanı, balina avcılığıyla ilgili bir bilgi derlemesi değil, aynı zamanda yazarın yaşam, ölüm ve Amerika hakkında ömrü boyunca geliştirdiği düşüncelerinin bütünüdür. İncelikli bir mizahla mitolojinin iç içe geçtiği anlatı, gerçekçiliğiyle de insanlık tarihinin bir döneminin belgesi niteliğindedir. Epik ve lirik boyutlarının yanı sıra psikolojik ve simgesel katmanlarıyla da gittikçe derinleşen yapıt Melville'i bir sonraki yüzyılın modern yazarlarının öncülü haline getirmiştir.

Dünya klasiklerinin başyapıtlarından biri olan Moby Dick'i, Can Ömer Kalaycı'nın titiz araştırmalarıyla notlandırdığı nitelikli çevirisiyle okurlarımıza sunuyoruz.

Kaynak: Bültenler