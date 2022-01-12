Herkes 'iglo' zannediyor ama gerçek bambaşka

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Talas İlçe Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, iglo şeklinde tasarlanan şeffaf odada vatandaşlarla yüz yüze görüşerek hem sorunlarını dinliyor hem de çözüm buluyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeni bir uygulamaya imza atarak, belediyede görüştüğü vatandaşlarla mahallelerde görüşmeye başladı. 'Başkanla baş başa' sloganı ile iglo şeklinde tasarlanan şeffaf odada vatandaşlarla görüşen Yalçın, sorunları dinleyerek, çözüm önerisi sunuyor. Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük 8. Kayseri'nin ise en büyük mahallesi olan Mevlana'da makam odasını vatandaşın ayağına taşıyarak birebir görüşmeye başlayan Mustafa Yalçın, vatandaşlarında takdirini topluyor.

Uygulama hakkında bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Talas'ın Mevlana Mahallesindeyiz. Burası 81 bin nüfusa hitap eden bir yer. 81 bin nüfus olunca Talas'ın yarısı Mevlana'da oturuyor demek. Bu nedenle biz 2 yıldan beri yapmış olduğumuz Beyaz Masa Uygulamasını buraya taşıdık. Beyaz masamız 7/24 açık ama Çarşamba günleri ben kendim sabahtan akşama kadar vatandaşla görüşüyordum. Şimdi de burada görüşeceğiz. Sabah başladık. Vatandaşlarımız bize hem hoş geldin diyorlar hem de önerilerini ve isteklerini söylüyorlar. Bir arada olmak güzel. Böyle bir güzel bir ortamda vatandaşlarımızın sorunlarını güzel şey. Bende kendilerine teşekkür ediyorum. Burası Türkiye'de yeni kullanılan bir tasarım. Şeffaf küre şeklinde. Bizde Kayseri'de ilk defa kamusal alan olarak kullanmayı uygun bulduk. Dışardan da göründüğü için hakikaten kendiliğinden şeffaf oda olarak isimlendirildi. Bizim sloganımızda 'Başkanla baş başa.' Burada vatandaşlarımızla baş başa meselelerimizi ve sorunlarımızı çözüyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ