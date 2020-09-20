Herkes güreş sandı, tekme ve yumruklar havada uçuştu
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Herkes güreş sandı, tekme ve yumruklar havada uçuştu

Antalya'da iki kişinin sokak ortasındaki kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

20.09.2020 14:02 | Son Güncelleme: 20.09.2020 14:06

Antalya'da iki kişinin sokak ortasındaki kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İlk başlarda güreşi andıran kavgada daha sonra yumruk ve tekmeler konuştu. Kavga, taraflardan birisinin kaçmasıyla son buldu.

Dün akşam Muratpaşa ilçesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, iki kişi Konyaaltı Varyantlar'da bilinmeyen bir sebeple kavga etmeye başladı. O sırada kavgaya denk gelen bir kişi, araç içerisinden o anları cep telefonuyla kaydetmeye başladı. İlk başlarda güreşi andıran ikilinin kavgasında ardından tekme ve yumruklar konuştu. Kavga bir süre sonra taraflardan birisinin kaçmasıyla son buldu.

(Suat Metin/İHA)

Herkes güreş sandı, tekme ve yumruklar havada uçuştu

Kaynak: İHA

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