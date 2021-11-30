Herkes fırtınadan kaçarken onlar ekmeklerinin peşinde koşuyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur nedeniyle herkes sığınacak yer ararken, sırtında arabasıyla sokakları adım adım dolaşan geri dönüşümcüler ekmek mücadelesi veriyor.

Ülkenin batı kesimini etkisi altına alan şiddetli lodos ve sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kıyı bölgelerde etkili olan fırtına, iç kesimlerde de zaman zaman etkisini gösteriyor. Yağmur ve şiddetli rüzgara dışarıda yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, geri dönüşümcüler sokaklarda ekmek mücadelesi veriyor. Atık kutuları ve çöplerden geri dönüşüme uygun malzemeleri toplayan emekçiler, hava muhalefetine rağmen sırtlarında arabalarıyla sokakları adım adım geziyor.

(Aydın Sarıoğlu/ İHA)