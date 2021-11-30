Herkes fırtınadan kaçarken onlar ekmeklerinin peşinde koşuyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herkes fırtınadan kaçarken onlar ekmeklerinin peşinde koşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Herkes fırtınadan kaçarken onlar ekmeklerinin peşinde koşuyor

Eskişehir'de etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur nedeniyle herkes sığınacak yer ararken, sırtında arabasıyla sokakları adım adım dolaşan geri dönüşümcüler ekmek mücadelesi veriyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur nedeniyle herkes sığınacak yer ararken, sırtında arabasıyla sokakları adım adım dolaşan geri dönüşümcüler ekmek mücadelesi veriyor.

Ülkenin batı kesimini etkisi altına alan şiddetli lodos ve sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kıyı bölgelerde etkili olan fırtına, iç kesimlerde de zaman zaman etkisini gösteriyor. Yağmur ve şiddetli rüzgara dışarıda yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, geri dönüşümcüler sokaklarda ekmek mücadelesi veriyor. Atık kutuları ve çöplerden geri dönüşüme uygun malzemeleri toplayan emekçiler, hava muhalefetine rağmen sırtlarında arabalarıyla sokakları adım adım geziyor.

(Aydın Sarıoğlu/ İHA)

Herkes fırtınadan kaçarken onlar ekmeklerinin peşinde koşuyor

Herkes fırtınadan kaçarken onlar ekmeklerinin peşinde koşuyor

Herkes fırtınadan kaçarken onlar ekmeklerinin peşinde koşuyor

KAĞITHANE'DE ÇATI ANNE İLE OĞLUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

KAĞITHANE'DE ÇATI ANNE İLE OĞLUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

 Uçakların inemediği İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutundu

Uçakların inemediği İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutundu

 Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title