Herkes bu tehlikeyi göz ardı etmişti! ABD'li yetkililer, halkı aşı dolandırıcılarına karşı uyardı

ABD'de halkın normal hayata dönmek için sabırsızlıkla beklediği koronavirüs aşısı onay almaya yaklaşırken, yetkililer dolandırıcıların bu durumdan faydalanmaya çalışabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İç Güvenlik Bakanlığı soruşturma ekipleri ilaç firmalarıyla birlikte olası dolandırıcılık vakalarına karşı birlikte çalışıyor.

Federal soruşturma ekipleri, Pfizer ve Moderna gibi ilaç firmaları ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay almaya sonrasında da aşı ve ilaç dağıtımına hazırlanırken, suç çetelerinin de halktaki aşı beklentisinden yararlanmaya çalıştığını belirtti.

İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri özellikle bu yıl içinde sahte kişisel koruyucu ekipmanları, sahte tedavi yöntemleri ve şantaj girişimleri gibi suç teşkil eden faaliyetlerin görülmesinin ardından, benzer olayların yaşanmaması için bu ilaç firmalarıyla birlikte hareket ediyor.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI TEYAKKUZDAYIZ"

İç Güvenlik Bakanlığı Soruşturmaları biriminde küresel ticaret soruşturmalarından sorumlu direktör yardımcısı Steve Francis Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, "Olası aşı ve tedavi yöntemlerinden hepimiz çok heyecan duyuyoruz. Ancak Amerikan kamuoyunu suistimal etmeye çalışacak suç örgütleri ve şahıslara karşı da teyakkuzdayız" dedi.

FDA henüz herhangi bir aşıya onay vermiş değil. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, ilk olarak koronavirüsün yol açtığı hastalığın tedavisinde kullanılan anti-viral ilaç remdesivir için onay vermişti. Hem aşı hem de ilaç tedavileri konusunda dolandırıcılığa karşı kamuoyunu uyarmıştı.

FDA en son yaptığı açıklamada, "FDA olarak bu aldatıcı ve yanlış yönlendirici ürünlerin Amerikalılar'ın uygun tıbbi tedaviyi almalarını geciktirebileceği ya da engelleyebileceği; bunun hayatı tehdit eden bir duruma sebep olabileceği konusunda endişeliyiz" ifadeleri yer aldı.

"ÇARESİZLİK İNSANLARI NORMAL YÖNTEMLERDEN UZAKLAŞTIRABİLİR"

Hükümet, şirketler ve tüketiciler arasında köprü görevi görmeyi amaçlayan SIPCA Kuzey Amerika adlı şirketin pazarlama müdürü Karen Gardner, ilaç firmalarının bu tür dolandırıcılık vakalarına karşı önlem ve marka koruma tedbirleri alacağını ancak şu anda süreç acil koşullara göre yürütüldüğünden, bunun ikinci nesil aşının piyasaya çıkmasına kadar mümkün olamayabileceğini söyledi.

VOA Türkçe'de yer alan habere göre Gardner, sağlık kurumlarına gerçek aşı ve tedavinin nasıl bir şey olduğu konusunda eğitim verilmesinin daha önemli hale geldiğini belirtti; "Bir şeye fazla talep varsa ancak arz sınırlıysa, dolandırıcılık vakaları olur. Çaresizlik insanları normal yöntemlerden uzaklaştırabilir" dedi.

Soruşturma ekipleri aşının nasıl ambalajlanacağını öğrenerek, sahadaki görevlilere bunu ileterek 200'den fazla şirketten aldıkları bilgilerle dev bir veri tabanı oluşturuyor. Bu şekilde sahte aşı ve ilaçların durdurulması ve tehlikeli olabilecek dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesi amaçlanıyor.

Onbinlerce sahte internet sitesi ve internet üzerinden sahte ilaç satıldığına ilişkin bulgular takip ediliyor. Pandeminin başında maske, eldiven ve koruyucu ekipman sıkıntısı yaşanmıştı koronavirüs vakaları arttıkça, hastaneler ve hükümetler maske, eldiven ve koruyucu ekipman sıkıntısı yaşamıştı.

Bu dönemde dolandırıcılar da tüketicileri ellerine hiçbir zaman ulaşmayan malzeme ve ürünler için para ödeyerek dolandırıcıların mağduru olmuştu.

İç Güvenlik Bakanlığı ekipleri, dolandırıcılık vakalarının soruşturulması, sahte ürünlere el konulması ve faillerin gözaltına alınması için FDA ve FBI ile birlikte çalışmak üzere 7 bin kişiyi ortaklaşa görevlendirdi.

70 BİNDEN FAZLA İNTERNET SİTESİ İNCELENDİ

Söz konusu çalışma, uluslararası ticaret yasalarının uygulanması ve fikri mülkiyet hırsızlığıyla mücadeleden sorumlu hükümet kurumu Ulusal Fikri Mülkiyet Hakları Koordinasyon Merkezi'nden yürütülüyor.

Yetkililere göre dolandırıcılık faaliyetlerine karıştığından şüphelenilen 70 binden fazla internet sitesi incelendi. Milyonlarca sahte ya da onay almamış kişisel koruyucu ekipman ürününe ve anti-viral ilaçlara el konuldu.

İç Güvenlik Bakanlığı soruşturma ekipleri, 27 milyon dolar değerinde 1,600'dan fazla ürüne el konuldu, 185 kişi de gözaltına alındı.

"ABD'DE BİR GÜNDE BİNDEN FAZLA SAHTE İNTERNET SİTESİ KALDIRILDI"

Evde yapılabilen koronavirüs test kitlerinin son birkaç hafta içinde piyasaya çıkmasına rağmen, daha önce binlerce sahte test kitine el konulmuştu. Sahte ürün satmak isteyen dolandırıcılara coronaprevention.org gibi internet adreslerinin satıldığı belirtiliyor.

Yalnızca ABD'de pandemi sırasında bir gün içinde binden fazla sahte internet sitesinin kaldırıldığı kaydedildi.

FDA'in aşının acil durumlarda kullanılmasına onay vermesi halinde, yıl sonundan önce tedarik edilebilecek aşı miktarı sınırlı olacak.

İç Güvenlik soruşturma ekipleri, aşıya duyulacak ihtiyacın halkı dolandırıcılık faaliyetlerine karşı daha savunmasız hale getirebileceğinden endişeli.

"AŞI MALZEMELERİNİN BAŞINDA SİLAHLI KORUMALAR BEKLİYOR"

ABD'de hükümetin aşı dağıtım çalışmalarından sorumlu olan Gus Perna, CBS televizyonunda yayınlanan '60 Minutes' programına yaptığı açıklamada, hükümetin onayın gelmesinin ardından 24 saat içinde aşı dağıtımına hazır olduğunu söyledi.

Onay alması muhtemel aşı adayının, iğne, şırınga ve alkol kitlerinin depoda hazır olduğu ve gizli bir yerde tutulan malzemelerin silahlı görevliler tarafından korunduğu belirtiliyor.

AŞI İLK OLARAK KİMLERE YAPILACAK?

Aşının önce kimlere yapılacağı konusunda henüz bir karar alınmış değil. Ancak Sağlık Bakanı Alex Azar, Ocak ayı sonuna kadar 65 yaş üstü nüfusun aşılanması için yeterli dozun ellerinde olacağını umduklarını belirtti.

ABD Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, yüksek risk grubunda olmayanların ve aşı yaptırmak isteyenlerin bahar ya da yaz aylarını beklemesi gerekebileceğini söyledi.

Eyaletler ABD tarihinin en büyük aşılama çalışması olması beklenen sürece hazırlanıyor. Aşı dozları önce ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılacak.

Pfizer'in geliştirdiği aşının eksi 70 derecede muhafaza edilmesi gerekiyor. Moderna'nın geliştirdiği aşının da dondurulduktan sonra 30 gün boyunca buzdolabında tutulabileceğini belirtiyor.

Diğer ülkeler ve yoksul ülkeler için aşı satın almayı hedefleyen Dünya Sağlık Örgütü ise aşıların ne zaman geniş çaplı şekilde ne zaman ve nasıl piyasaya sürüleceğine ilişkin bir karar almak zorunda.

"KULAĞA GERÇEK OLAMAYACAK KADAR İYİ GELİYORSA, ÖYLEDİR"

İç Güvenlik Bakanlığı soruşturma ekipleri, aşı onay almadan ve dağıtım süreci başlamadan önce, yalnızca onay almış olan sağlık kuruluşlarında aşı yaptırılması gerektiği konusunda kamuoyunu uyarıyor.

Yetkililer, halkı kişisel bilgilerini isteyen telefon çağrılarına cevap vermemeleri, sosyal medyada da ilaç sattıklarını iddia eden paylaşımları tıklamamaları gerektiği uyarısını yapıyor.

İç Güvenlik Bakanlığı Soruşturmaları biriminde küresel ticaret soruşturmalarından sorumlu direktör yardımcısı Steve Francis, "Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, öyledir" sözleriyle kamuoyunu dolandırıcı faaliyetlere karşı uyarıyor.