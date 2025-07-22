Güven Bana yarışmasının son bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Sorunun yanıtını öğrenmek isteyen izleyiciler, yarışmacının vereceği cevabı heyecanla beklerken, aynı zamanda doğru cevaba ulaşmak için araştırma yapıyor. Eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunan bu yarışma, ekran başındaki izleyicileri de adeta bir yarışmacı gibi sürecin içine dahil ediyor. Peki, Heredot'a göre Antik Mısır'da hangisinin ölümünün yasını tutanlar tıraş ederlerdi?

HEREDOT'A GÖRE ANTİK MISIR'DA HANGİSİNİN ÖLÜMÜNÜN YASINI TUTANLAR TIRAŞ EDERLERDİ?

A : Kedilerinin

B : Kuşlarının

C : Firavunlarının

D : Eşlerinin

Cevap : A

YARIŞMANIN FORMATI VE OYUN DÜZENİ

Güven Bana, klasik bilgi yarışmalarından farklı olarak güven duygusu ve stratejik düşünmeyi temel alan bir yarışma formatı sunuyor. Yarışma sürecinin temel yapı taşları şu şekilde: Daha önce birbirlerini hiç tanımayan iki kişi, stüdyoda karşı karşıya gelerek 1 milyon TL'lik büyük ödül için yarışıyor. Sorulara doğru cevap verdikçe, kazanılabilecek para miktarı artıyor.

Yarışmanın en heyecanlı bölümlerinden biri, güven unsurunun devreye girdiği anlar. Yarışmacılar, belirli aşamalarda bir butona basarak yarışmadan ayrılabilir ve biriken tüm ödülü tek başına alabilir. Bu durumda diğer yarışmacı eli boş kalır. Yarışmacılar isterlerse birbirlerine güvenerek devam edebilir ya da riske girip tek başına ödülü almaya çalışabilir. Bu karar, yarışmanın heyecanını zirveye taşıyor. Ailelerin de stüdyoda bulunması ve verdikleri tepkiler, yarışmanın duygusal yönünü güçlendiriyor. Bu format, yalnızca bilgiye değil, aynı zamanda güvene dayalı stratejilere de sahne oluyor.