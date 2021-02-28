Hercai yeni bölüm canlı izle | Hercai 61. bölüm fragmanı yayımlandı! Hercai 62. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Hercai bugün yeni bölümüyle ATV'de yer alacak. Hercai canlı izlemek için link ve Hercai son bölüm canlı izleme linki haberimizde. Hercai ATV 61. yeni bölüm canlı izle! Hercai yeni bölümde neler olacak? Hercai 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizi severler Hercai'nin yeni bölüm fragmanı çıktı mı araştırıyor. Peki Hercai 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Hercai son bölümde ne oldu? Hercai fragman izle! Hercai canlı izleme linki!

HERCAİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

HERCAİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hercai 28 Şubat Pazar 2021 tarihinde ATV'de saat 20:00 'da başlayacaktır. Önceden Cuma günleri yayınlanan Hercai dizisinin günü değişti ve artık pazar günleri ekranlara gelecek.

HERCAİ 62. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bugün 28 Şubat Pazar günü oynanacak olan bölümden sonra 62. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Reyyan, verdiği zor kararın ardından yapılacak işler için kolları sıvamıştır. Kız çocuklarını okutmayı hedefleyen Umut Şadoğlu Vakfı hayata geçmeli, aile içindeki sorunlar çözülmeli, düşmanlıklar sona ermelidir. Umut'a elinden geldiğince güzel bir dünya bırakmalıdır... Şirketle ilgili anlaşmazlıklar yüzünden Fırat'la gerilen Miran ise karısındaki huzursuzluğu hissetmekte ve bunun sebebini bulmaya çalışmaktadır. Öte yandan Hazar, Azize'den çekip gitmesini istemiştir. Azize'nin ise tek bir şartı vardır. Füsun, Azra'yı yeniden kazanmanın peşindeyken Dilşah ise Reyyan'dan kurtulmanın yollarını arar. Vakıf için düzenlenen yemekte sırlar gün yüzüne çıkarken Dilşah'ın bulduğu bir belge Reyyan'ı güç durumda bırakacaktır.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan kırgınlıkları sona ermiş, aşkları her zamankinden de kuvvetli devam etmektedir. Öyle ki Miran, Reyyan'ın isteğiyle Azize'ye bir şans vermeye karar verir. Ancak ondan bir isteği olacaktır.

Öte yandan çiftlikte duyulan silah sesi Hazar ve Nasuh'un çiftlik evine koşmalarına neden olur. Karşısında gördüğü manzara Hazar'ı şoke edecektir.

Yaren'in verdiği haber onu öldürmeye kararlı olan Füsun'u durdurur. Dilşah, Azra'yı kaybetme korkusuyla yanlış adımlar atmaktadır. Bu sırada Reyyan ve Miran'ın hayatında ise tüm olup bitenlerden daha önemli bir durum meydana gelir.

Füsun ve Dilşah hesaplaşmasında neler olacak? Azize Miran'ın şartını kabul edecek mi?