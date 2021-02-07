Hercai: Sultan kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Sultan karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu kimdir?

Gülçin Santırcıoğlu'nun da kadrosunda yer aldığı Hercai dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Sultan Aslanbey kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Sultan Aslanbey karakterini canlandıran Gülçin Santırcıoğlu kimdir? İşte detaylar haberimizde...

HERCAİ: SULTAN ASLANBEY GERÇEK ADI NEDİR?

Hercai dizisinde Sultan Aslanbey karakterini "Gülçin Santırcıoğlu " canlandırıyor. Gülçin Santırcıoğlu'nun dizideki karakterinin adı "Sultan Aslanbey"dir.

HERCAİ: SULTAN ASLANBEY KİMDİR?

Aslanbey ailesinin hayatta kalan tek gelini, Gönül'ün annesidir Sultan. Yokluktan gelmiş ve bey konağına hanım olmuştur. Azize'nin ardından Aslanbey ailesinin başına geçmek en büyük hayalidir.

HERCAİ: GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR?

Gülçin Santırcıoğlu (d. 1977, İzmir, Türkiye), dizi ve sinema oyuncusu.

1977'de İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yaptı. Oynadığı ilk sinema filmi olan Türev 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. Bu filmde oynadığı Süreyya rolü ile 13. ÇASOD ödüllerinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Bir klasik hâline gelen Elveda Rumeli dizisindeki Hatice rolü ülke çapında tanındı. 2007 yılında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Süt, Bal üçlemesinin ilk filmi olan Yumurta filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. Film ulusal ve uluslararası çeşitli festivallerde ödüller aldı. 2008 yılında başrollerini Kaan Keskin ile paylaştığı üçüncü sinema filmi olan İki Çizgi, 65. Venedik Film Festivali ve 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali dâhil olmak üzere 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası festivale katıldı. Sonrasında çeşitli sinema ve dizi film projelerinde yer aldı. 2012 yılında Badem grubunun "Badem ve Konukları" albümünde "Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber" şarkısını seslendirdi. 2013 yılında Roterdam Altın Lale Film Festivalinde jüri üyeliği de yapan oyuncu son olarak Kara Ekmek ve Oyunbozan adlı dizilerde rol almıştır.

ÖDÜLLERİ

2006 – 13. ÇASOD "En İyi Oyuncu" Ödülleri – Umut Veren Kadın Oyuncu – Türev

DİZİLER

2019 – Hercai (Sultan)

2018 – Nefes Nefese

2017 – Babamın Günahları

2016 – Oyunbozan (Mine)

2015 – Yeni Hayat (Şirin)

2015 – Kara Ekmek (Pervin)

2016-2018 -Diriliş: Ertuğrul (Çolpan)

2013 – Osmanlı Tokadı (Asuman)

2012-2013 – Böyle Bitmesin

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Sebahat)

2010 – Sensiz Yaşayamam (Şahika)

2010 – Doktorlar (Tuba)

2007-2009 – Elveda Rumeli (Hatice)

2006 – Gülpare (Neslihan Güldemir)

2004 – Aynalar (Yardımcı Oyuncu)

FİLMLER

2014 – Kırımlı (Anette)

2010 – Memlekette Demokrasi Var (Huriye)

2008 – İki Çizgi (Selin)

2007 – Yumurta (Gül)

2005 – Türev (Süreyya)