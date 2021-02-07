Hercai: Hazar kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Hazar karakterini canlandıran Serhat Tutumluer kimdir?

ATV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Hercai dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Hazar Şadoğlu kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Hazar karakterini canlandıran Serhat Tutumluer kimdir?

Serhat Tutumluer'in başrollerinde yer aldığı Hercai dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Hazar Şadoğlu kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Hazar Şadoğlu karakterini canlandıran Serhat Tutumluer kimdir? İşte detaylar haberimizde...

HERCAİ: HAZAR ŞADOĞLU GERÇEK ADI NEDİR?

Hercai dizisinde Hazar Şadoğlu karakterini "Serhat Tutumluer" canlandırıyor. Serhat Tutumluer'in dizideki karakterinin adı "Hazar Şadoğlu"dur.

HERCAİ: HAZAR ŞADOĞLU KİMDİR?

Şadoğlu ailesinin en büyük erkek evladı, babası Nasuh'un sağ koludur Hazar. Hükmü babasından sonra gelir ve herkesi bağlar. Dürüst, çalışkan, metanetli, sevilen, sayılan, güven duyulan bir adamdır.

HERCAİ: SERHAT TUTUMLUER KİMDİR?

Serhat Tutumluer,29 Haziran 1972, Eskişehir , Türk oyuncu.

1972 yılında Eskişehir'de doğdu. Eğitimine 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde başlayıp, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı. 1995-1997 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1997 yılından bu yana Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda sürdürdüğü görevine 2008-2009 sezonu itibarıyla ara vermiş olan Serhat Tutumluer, halen İstanbul'da kurucularından biri olduğu Talimhane Tiyatrosu'nda oyunlar oynamaktadır. Senan Kara ile evlidir.

SİNEMA

Yeraltı (2012) - Cevat - "Yönetmen: Zeki Demirkubuz"

Kıskanmak (film) (2009) - Halit - "Yönetmen: Zeki Demirkubuz"

Devrim Arabaları (2008) - İsmet - "Yönetmen: Tolga Örnek"

Ara (2007) - Veli - "Yönetmen: Ümit Ünal"

Cenneti Beklerken (2005) - Eflatun - "Yönetmen: Derviş Zaim"

Büyü (2004) - Tarık - "Yönetmen: Orhan Oğuz"

TELEVİZYON

Vatanım Sensin (2017)

Oyunbozan (2016)

Filinta (2014-2015 ) Boris Zaharyas

Umutsuz Ev Kadınları (2011-2014) Sinan

Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) Metin

Kül ve Ateş (2009) Ömer

Ay Işığı (2008) Kemal

Ezo gelin (2007) Kadim

Erkekler Ağlamaz (2006) Murat

Esir Kalpler (2006) Demir Uyguner

Sahra (2004) Mithat

Kasırga İnsanları (2004) Alphan

Çaylak (2003) Asım

Tersine Akan Nehir (1995-1996)

TİYATRO

Kız Tavlama Sanatı (Talimhane Tiyatrosu - Mehmet Ergen)

Oyunun Oyunu (İstanbul BKM - Mehmet Ergen)

Bir Sevda Türküsü (Ankara Devlet Tiyatrosu - Ejder Akışık)

Budala (Ankara Devlet Tiyatrosu - Bozkurt Kuruç)

Giordano Bruno (Ankara Devlet Tiyatrosu - Erhan Gökgücü)

Küçük Nasrettin - Kukla Oyunu (Ankara Devlet Tiyatrosu - Soner Ağın)

Aşk Delisi (Aksanat - Mehmet Ergen)

Bir de Yolluk (Aksanat - Mehmet Ergen)

Küller Küllere (Aksanat - Mehmet Ergen)

Hamlet (İzmit Şehir Tiyatrosu - Işıl Kasapoğlu)

Sokağa Çıkma Yasağı (İzmit Şehir Tiyatrosu - Cüneyt Çalışkur)

Hakimiyet-i Milliye Aşevi (İzmit Şehir Tiyatrosu - Cüneyt Türel)

Nasrettin Hoca (İzmit Şehir Tiyatrosu - Işıl Kasapoğlu ve Melih Düzenli)

Kuvayi Milliye Destanı - Kukla Oyunu (İzmit Şehir Tiyatrosu - Melih Düzenli)

Üç Kuruşluk Opera (İzmit Şehir Tiyatrosu - M.Kith Kay)

Karar Kimin (İzmit Şehir Tiyatrosu - Şakir Gürzumar)

İsli Sisli Pis Puslu (İzmit Şehir Tiyatrosu - Yaşar Özveri ve Yücel Ertan)

Bahar Noktası (İzmit Şehir Tiyatrosu - Yücel Ertan)

Şahmeran Hikayesi - Gölge Kukla Oyunu (İzmit Şehir Tiyatrosu - Ebru Kara Dehekli)

Cimri (İzmit Şehir Tiyatrosu)

Yedi Cüceler ve Dev (Eskişehir - Çocuk Oyunu)

ALDIĞI ÖDÜLLER

27. Uluslararası İstanbul Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Ara)

14. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Devrim Arabaları) (Taner Birsel, Ali Düşenkalkar, Selçuk Yöntem, Halit Ergenç, Altan Gördüm ve Onur Ünsal ile beraber)