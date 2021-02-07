Hercai: Handan kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Handan karakterini canlandıran Gülçin Hatıhan kimdir?

ATV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Hercai dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Handan Şadoğlu kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Handan karakterini canlandıran Gülçin Hatıhan kimdir?

Gülçin Hatıhan'ın başrollerinde yer aldığı Hercai dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Handan Şadoğlu kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Handan Şadoğlu karakterini canlandıran Gülçin Hatıhan kimdir? İşte detaylar haberimizde...

HERCAİ: HANDAN ŞADOĞLU GERÇEK ADI NEDİR?

Hercai dizisinde Handan Şadoğlu karakterini "Gülçin Hatıhan" canlandırıyor. Gülçin Hatıhan'ın dizideki karakterinin adı "Handan Şadoğlu"dur.

HERCAİ: HANDAN ŞADOĞLU KİMDİR?

Bazı insanlar kendi tahtını yaptığı gibi bahtını da bırakmaz şansa…

HERCAİ: GÜLÇİN HATIHAN KİMDİR?

Gülçin Hatıhan (d. 1972, İstanbul, Bakırköy), Türk oyuncu ve tiyatro sanatçısı.

1972 İstanbul doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Hatıhan, ilk eğitimini tiyatro Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almıştır. Daha sonra Gökhan Semiz'in kurduğu E.S.E.K tiyatrosunda bulundu. Mart 1999 yılında gittiği New York'ta 10 yıl yaşayan Hatıhan, Broadway 'de ilk Türk müzikali'nin yönetmenliğini yapmıştır. Basad 'da (Bakırköylü Sanatçılar Derneği) Tiyatro Yürütme Kurulu Başkanıdır ve Konservatuvara Hazırlık Sınıfı'nın eğitmenliğini yapmaktadır. 2004 yılından beri oyunculuğa eş zamanlı yönetmenlik de yapmaktadır. Broadway'de ilk kez sahnelenen Türk müzikallerinin yönetmenidir. (Hisseli Harikalar Kumpanyası, 2009, Beacon Theater, NY) Türkiye'de de yönetmenliğe devam etmektedir. Son oyunu Bakırköy Belediye Tiyatroları ' nda sergilenen Televizyon Cumhuriyeti'dir.

ÇALIŞMALARI

Fıstıki Musiki

Kaygısızlar

Şans Yıldızı

Çılgın Bediş

Biz Evrimi Çok Sevmiştik

İstanbul'un Gözleri Mahmur

Kendi Gökkubbemizin Altında

Hisseli Harikalar Kumpanyası

Gece Kuşu

Çocuklar Duymasın- Canan

Küçük Kadınlar-Seher

Bir Rüya Gibi-Asude

Avrupa Avrupa-Tutku

Sen De Gitme Serpil

Suskunlar - Zuleyha

Kendimize Doğru - Suzan

Hıyanet Sarmalı - İpek

Poyraz Karayel - 2015-2017

İstanbullu Gelin - Figen

Hercai - Handan Şadoğlu