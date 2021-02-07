Hercai: Gönül kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Gönül karakterini canlandıran Oya Unustası kimdir?

ATV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Hercai dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Gönül Aslanbey kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Gönül karakterini canlandıran Oya Unustası kimdir?

Ebrar Demirbilek'in de kadrosunda yer aldığı Hercai dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Gönül Aslanbey kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Gönül Aslanbey karakterini canlandıran Oya Unustası kimdir? İşte detaylar haberimizde...

HERCAİ: GÖNÜL ASLANBEY GERÇEK ADI NEDİR?

Hercai dizisinde Gönül Aslanbey karakterini "Oya Unustası" canlandırıyor. Oya Unustası'nın dizideki karakterinin adı "Gönül Aslanbey"dir.

HERCAİ: GÖNÜL ASLANBEY KİMDİR?

Aslanbey ailesinin iki kız torunundan biri, Sultan ve Vahit'in tek çocuğudur. Güzel ve öfkeli bir genç kızdır Gönül. Daima duygularıyla hareket eder. Tek hayali büyük bir aşk, sevdiği gibi sevilmek ister.

HERCAİ: OYA UNUSTASI KİMDİR?

Oya Unustası, 1988 senesinde İstanbul, Kadıköy'de dünyaya geldi. Aslen İzmir, Bucalı olan Unustası'nın anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni, baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmenidir. İki ablası, bir abisi vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü mezunudur.

Ayla Algan'dan oyunculuk ve sahne sanatları eğitimi aldı.

Oya Unustası (Nergis) rolünü oynadığı "Beyaz Karanfil" adlı dizide Kenan Çoban (Zülfü),Hakan Boyav, Ali Sürmeli (Osman),Okan Turan, Çağlar Ertuğrul (Başar) ve Chloe Loughnan (Berrak) karakterini oynamıştır.

ATV'de yayınlanan "Masum Değiliz" dizisinde başrollerde Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Oya Unustası ve Sercan Badur ile birlikte rol aldı.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2018 - Diriliş Ertuğrul (Sugay) (TV Dizisi)

2018 - Masum Değiliz (Ceyda Koruhan) (TV Dizisi)

2015 - Kalbim Ege'de Kaldı (Zeliş Gıpgıp) (TV Dizisi)

2014 - Beyaz Karanfil (Nergis) (TV Dizisi)

2013 - Sevdaluk (Gülben Gedik) (TV Dizisi)

2011 - İzmir Çetesi (Duru) (TV Dizisi)

2010 - Kaybedenler Kulübü (Bardaki Kız)(Sinema Filmi)