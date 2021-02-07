Hercai: Fırat kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Fırat karakterini canlandıran Cahit Gök kimdir?
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Hercai: Fırat kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Fırat karakterini canlandıran Cahit Gök kimdir?

07.02.2021 19:16 | Son Güncelleme: 07.02.2021 19:20
Hercai: Fırat kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Fırat karakterini canlandıran Cahit Gök kimdir?

ATV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Hercai dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Fırat Demiralp kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Fırat Demiralp karakterini canlandıran Cahit Gök kimdir?

Gülçin Santırcıoğlu'nun da kadrosunda yer aldığı Hercai dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Fırat Demiralp kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Fırat Demiralp karakterini canlandıran Cahit Gök kimdir? İşte detaylar haberimizde...

HERCAİ: SULTAN ASLANBEY GERÇEK ADI NEDİR?

Hercai dizisinde Fırat Demiralp karakterini " Cahit Gök " canlandırıyor.Cahit Gök'ün dizideki karakterinin adı "Fırat Demiralp "dir.

HERCAİ: FIRAT DEMİRALP KİMDİR?

Aslanbey Konağı'nda büyümüştür Fırat. Miran'ın bu hayattaki tek dostu olmuş, Kars'ta Miran ile kardeş gibi büyümüşlerdir. Miran'ın nesi varsa Fırat'ın da olmuş, Azize, Fırat'ı öz torunundan hiç ayrı görmemiştir.

HERCAİ: CAHİT GÖK KİMDİR?

Cahit Gök, 7 Ekim 1981'de Bingöl'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesin'de eğitimini sürdürürken oyunculuk için ünlü oyunculardan özel dersler almıştır. İlk oyunculuk deneyimini Fırtına isimli sinema filmi ile yaşamıştır. Ardından Siyah Beyaz Aşk, Ya Tutarsa, Tutar mı Tutar, Urfalıyam Ezelden, Sevdaluk, Güzel Çirkin, Mavi Kelebekler, Ezel, Bir Bulut Olsam gibi birçok projede yer almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Fırat karakterine hayat veren Cahit Gök 1.79 metre boyunda, 74 kilo ve Terazi burcudur.

DİZİLER VE FİLMLERİ

2019 – Hercai (Fırat) (TV Dizisi)

2017 – Siyah Beyaz Aşk (Cüneyt Koçak) (TV Dizisi)

2017 – Sana Kalbimi Verdim (TV Dizisi)

2016 – Çalgı Çengi İkimiz (Cemal) (Sinema Filmi)

2015 – Tutar mı Tutar (Ayhan) (TV Dizisi)

2015 – Hatırla Gönül (Av. Hilmi Yavuzcan) (TV Dizisi)

2014 – Urfalıyam Ezelden (Kadir Bozoğlu) (TV Dizisi)

2014 – Pek Yakında (Şahikalar Asistanı) (Sinema Filmi)

2014 – Kuzu (İsmail) (Sinema Filmi)

2013 – Güzel Çirkin (Şenol) (TV Dizisi)

2011 – Üsküdar'a Giderken (TV Dizisi)

2011 – Çalgı Çengi (Mafya) (Sinema Filmi)

2011 – Mavi Kelebekler (Marko) (TV Dizisi)

2010 – Av Mevsimi (Vakkas) (Sinema Filmi)

2009 – Çıngıraklı Top (Sinema Filmi)

2010 – Ezel (Kenan Birkan) (TV Dizisi)

2008-2009 – Bir Bulut Olsam (Yaşar Bulut) (TV Dizisi)

2008 – Fırtına (Cemal) (Sinema Filmi)

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