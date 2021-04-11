Hercai canlı izle! ATV Hercai 67. yeni bölüm canlı izle! Hercai yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?

Ekranların sevilen dizisi Hercai bugün ATV'de başlıyor. Hercai canlı izle! Hercai son bölüm canlı izleme linki! Hercai ATV 67. yeni bölüm canlı izle! Hercai yeni bölümde neler olacak?

Dizi severler Hercai'nin yeni bölüm fragmanı çıktı mı araştırıyor. Peki Hercai 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Hercai son bölümde ne oldu? Hercai fragman izle!

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HERCAİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hercai 11 Nisan Pazar 2021 tarihinde ATV'de saat 20:00 'da başlayacaktır. Önceden Cuma günleri yayınlanan Hercai dizisinin günü değişti ve artık pazar günleri ekranlara gelecek.

HERCAİ 68. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bugün 11 Nisan Pazar günü oynanacak olan bölümden sonra 68. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

"Hiçbirinize rahat yüzü göstermeyeceğim, sonu müebbet bile olsa..."

Umut'un, Füsun'un adamları tarafından kaçırılmasıyla hem Reyyan'ın hem de Miran'ın dünyası başına yıkılmıştır. Miran kararlıdır, bir söz verir sevdiği kadına; neye mal olursa olsun oğlunu bulacak ve eve getirecektir. Bu amaçla Füsun'un karşısına çıkar ve ne istediğini sorar. Füsun, Miran'ın anlaşma teklifi karşısında şaşkındır. Ondan yerine getirilmesi hayli güç bir şey yapmasını ister. Miran düşünmeden kabul eder. Ancak bu kez oğluna kavuşmasının önündeki engel babaannesidir. Azize, Umut'u kendi yöntemleriyle almayı kafasına koymuştur. Miran'a yardım eden sürpriz isim kim? Füsun'un akıbeti ne olacak?

HERCAİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

"Hiçbirinize rahat yüzü göstermeyeceğim, sonu müebbet bile olsa..."

Umut'un, Füsun'un adamları tarafından kaçırılmasıyla hem Reyyan'ın hem de Miran'ın dünyası başına yıkılmıştır. Miran kararlıdır, bir söz verir sevdiği kadına; neye mal olursa olsun oğlunu bulacak ve eve getirecektir. Bu amaçla Füsun'un karşısına çıkar ve ne istediğini sorar. Füsun, Miran'ın anlaşma teklifi karşısında şaşkındır. Ondan yerine getirilmesi hayli güç bir şey yapmasını ister. Miran düşünmeden kabul eder. Ancak bu kez oğluna kavuşmasının önündeki engel babaannesidir. Azize, Umut'u kendi yöntemleriyle almayı kafasına koymuştur. Miran'a yardım eden sürpriz isim kim? Füsun'un akıbeti ne olacak?

HERCAİ OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü : Miran Aslanbey/Şadoğlu

Ebru Şahin : Reyyan Şadoğlu/Aslanbey

Gülçin Santırcıoğlu : Sultan Aslanbey

Ayşegül Günay : Füsun Aslanbey/Bakırcıoğlu

Serhat Tutumluer : Hazar Şadoğlu

Oya Unustası : Gönül Aslanbey

Ahmet Tansu Taşanlar : Azat Şadoğlu

Serdar Özer : Cihan Şadoğlu

Gülçin Hatıhan : Handan Şadoğlu

İlay Erkök : Yaren Şadoğlu/Bakırcıoğlu

Cahit Gök : Fırat Demiralp/ Aslanbey

Güneş Hayat : Esma Demiralp