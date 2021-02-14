Hercai canlı izle! ATV Hercai 59. yeni bölüm canlı izle! Hercai yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?
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Hercai canlı izle! ATV Hercai 59. yeni bölüm canlı izle! Hercai yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?

14.02.2021 19:58 | Son Güncelleme: 14.02.2021 20:01
Hercai canlı izle! ATV Hercai 59. yeni bölüm canlı izle! Hercai yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?

Ekranların sevilen dizisi Hercai bugün ATV'de başlıyor. Hercai canlı izle! Hercai son bölüm canlı izleme linki! Hercai ATV 59. yeni bölüm canlı izle! Hercai yeni bölümde neler olacak?

Dizi severler Hercai'nin yeni bölüm fragmanı çıktı mı araştırıyor. Peki Hercai 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Hercai son bölümde ne oldu? Hercai fragman izle! Hercai canlı izleme linki!

HERCAİ CANLI İZLE!

HERCAİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hercai 14 Şubat Pazar 2021 tarihinde ATV'de saat 20:00 'da başlayacaktır. Önceden Cuma günleri yayınlanan Hercai dizisinin günü değişti ve artık pazar günleri ekranlara gelecek.

HERCAİ 60. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bugün 14 Şubat Pazar günü oynanacak olan bölümden sonra 60. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

Hercai canlı izle! ATV Hercai 59. yeni bölüm canlı izle! Hercai yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

"Büyük bir hata yaptım, beni affedebilecek misiniz?"

Füsun'dan Azize'nin oğlu olduğunu öğrenen Hazar büyük bir şok yaşamaktadır. Miran babasına destek olur ancak o da olup bitenler karşısında çok şaşkındır. Bir yandan da bu sırrı bilen ve ona söylemeyen Reyyan'a tepkilidir. Reyyan ise Miran'ın onu anlamamasına içerler. Azat ve Gönül için birbirlerine karşı koymak her geçen gün zorlaşırken Cihan, Yaren'in isteğiyle ailesini alıp Mardin'i terk etmeye karar verir. Füsun öğrendiği korkunç gerçekle harekete geçer ancak onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Miran ve Reyyan birbirlerinin hasretine dayanamazken hem Hazar'ın hem de Azize'nin haline üzülen Nasuh'un aklına bir çözüm gelir. Ancak bu işlerin iyice içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olacaktır.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Reyyan, Miran'dan neyi saklıyor?

Dilşah'ın, Azize'yi yaralamasıyla tüm dengeler değişmiştir. Reyyan bir yandan Dilşah'ı korumak öte yandan da Azize'yi yaşatmak zorundadır. Ona bu zorlu sınavda destek verecek kişi ise Azra olacaktır. Füsun kızının yerini bilen tek kişiyi, Azize'yi öldürmek isterken yaşatmak zorunda kalacak ve en sonunda her şeyi alt üst edecek bir intikam alacaktır. Öte yandan Miran, Cihan'ı köşeye sıkıştırmıştır ancak onun Reyyan'ın bir şeyler sakladığına dair sözleriyle allak bullak olur. Reyyan ise Miran'dan daha fazla sır saklayamayacağına karar vermiştir. Bununla ilgili bir adım atar ancak hepsini bekleyen bir sürpriz vardır.

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