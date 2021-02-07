Hercai: Azat kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Azat karakterini canlandıran Tansu Taşanlar kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hercai: Azat kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Azat karakterini canlandıran Tansu Taşanlar kimdir?

07.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 07.02.2021 18:32
Hercai: Azat kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Azat karakterini canlandıran Tansu Taşanlar kimdir?

ATV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Hercai dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Azat Şadoğlu kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Azat karakterini canlandıran Tansu Taşanlar kimdir?

Serhat Tutumluer'in başrollerinde yer aldığı Hercai dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Azat Şadoğlu kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Azat Şadoğlu karakterini canlandıran Tansu Taşanlar kimdir? İşte detaylar haberimizde...

HERCAİ: AZAT ŞADOĞLU GERÇEK ADI NEDİR?

Hercai dizisinde Azat Şadoğlu karakterini "Tansu Taşanlar" canlandırıyor. Tansu Taşanlar'ın dizideki karakterinin adı "Azat Şadoğlu"dur.

HERCAİ: AZAT ŞADOĞLU KİMDİR?

Cihan ve Handan'ın oğludur. Şadoğlu soyunu sürdürecek tek kişidir. Hayatı boyunca kendisine söylenenleri yapmış, cesaretsiz davranmıştır Azat. Ondan ne istenirse istensin hiç itiraz etmemiş, ailesine ve onların inandıklarına hiç karşı çıkmamıştır.

HERCAİ: TANSU TAŞANLAR KİMDİR?

Tansu Taşanlar, 31 Mayıs 1984 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunudur. Televizyon ekranlarında ilk kez 2008 yılında yayınlanan "Küçük Kadınlar" dizisi ile yer alan Tansu Taşanlar, ayrıca birçok tiyatro oyununda da yer almıştır.

Vatanım Sensin, Analar ve Anneler, Kara Para Aşk, Veda, Muhteşem Yüzyıl, Yalancı Bahar, İzmit Çetesi ve Bir Bulut Olsam dizilerinde rol alan Tansu Taşanlar, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Azat karakterine hayat vermektedir. Tansu Taşanlar, 1.90 metre boyunda, 85 kilo ve İkizler burcudur.

TANSU TAŞANLAR DİZİLERİ FİLMLERİ

Tansu Taşanlar'ın Rol Aldığı Diziler:

2019 – Hercai (Azad Şadoğlu)

2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Zar)

2017 – Çukur (Avukat Nazım)

2017 – Kara Yazı (Kadir)

2016-2017 – Vatanım Sensin (Hasan Basri)

2015 – Analar ve Anneler (Halil)

2014 – Kara Para Aşk (Arda Çakır)

2013 – Küçük Kıyamet (Konuk Oyuncu)

2012 – Veda (Sinan)

2011 – İzmir Çetesi (Rıfat)

2011 – Yalancı Bahar (Aras)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Heykeltıraş)

2009 – Bir Bulut Olsam (Salih)

2008-2010 – Küçük Kadınlar (Ceyhun)

Tansu Taşanlar'ın Rol Aldığı Filmler:

2017 – Taksim Hold'em (Ra)

2009 – Hırçın Kız Kadife (Süleyman)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Faik Öztrak Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Feyza Aktan Didem Kınalı Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Arda Turan Okan Buruk Hakan Kutlu Fatih Terim
Tüm Haberler Derbi Kadıköy Jandarma Ryan Donk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hercai: Azat kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Azat karakterini canlandıran Tansu Taşanlar kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 18:44:25. #1.14#
title