Hercai: Azat kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Azat karakterini canlandıran Tansu Taşanlar kimdir?

ATV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Hercai dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Azat Şadoğlu kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Azat karakterini canlandıran Tansu Taşanlar kimdir?

Serhat Tutumluer'in başrollerinde yer aldığı Hercai dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Azat Şadoğlu kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Azat Şadoğlu karakterini canlandıran Tansu Taşanlar kimdir? İşte detaylar haberimizde...

HERCAİ: AZAT ŞADOĞLU GERÇEK ADI NEDİR?

Hercai dizisinde Azat Şadoğlu karakterini "Tansu Taşanlar" canlandırıyor. Tansu Taşanlar'ın dizideki karakterinin adı "Azat Şadoğlu"dur.

HERCAİ: AZAT ŞADOĞLU KİMDİR?

Cihan ve Handan'ın oğludur. Şadoğlu soyunu sürdürecek tek kişidir. Hayatı boyunca kendisine söylenenleri yapmış, cesaretsiz davranmıştır Azat. Ondan ne istenirse istensin hiç itiraz etmemiş, ailesine ve onların inandıklarına hiç karşı çıkmamıştır.

HERCAİ: TANSU TAŞANLAR KİMDİR?

Tansu Taşanlar, 31 Mayıs 1984 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunudur. Televizyon ekranlarında ilk kez 2008 yılında yayınlanan "Küçük Kadınlar" dizisi ile yer alan Tansu Taşanlar, ayrıca birçok tiyatro oyununda da yer almıştır.

Vatanım Sensin, Analar ve Anneler, Kara Para Aşk, Veda, Muhteşem Yüzyıl, Yalancı Bahar, İzmit Çetesi ve Bir Bulut Olsam dizilerinde rol alan Tansu Taşanlar, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Azat karakterine hayat vermektedir. Tansu Taşanlar, 1.90 metre boyunda, 85 kilo ve İkizler burcudur.

TANSU TAŞANLAR DİZİLERİ FİLMLERİ

Tansu Taşanlar'ın Rol Aldığı Diziler:

2019 – Hercai (Azad Şadoğlu)

2018 – Mehmetçik Kutlu Zafer (Zar)

2017 – Çukur (Avukat Nazım)

2017 – Kara Yazı (Kadir)

2016-2017 – Vatanım Sensin (Hasan Basri)

2015 – Analar ve Anneler (Halil)

2014 – Kara Para Aşk (Arda Çakır)

2013 – Küçük Kıyamet (Konuk Oyuncu)

2012 – Veda (Sinan)

2011 – İzmir Çetesi (Rıfat)

2011 – Yalancı Bahar (Aras)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Heykeltıraş)

2009 – Bir Bulut Olsam (Salih)

2008-2010 – Küçük Kadınlar (Ceyhun)

Tansu Taşanlar'ın Rol Aldığı Filmler:

2017 – Taksim Hold'em (Ra)

2009 – Hırçın Kız Kadife (Süleyman)